Le retour à la normale au hockey bien accueilli

C'est ce qui a été annoncé cette fin de semaine par Hockey Québec.

La santé publique limitait jusqu'alors le nombre de joueurs à douze par équipe.

Contrairement à l'ancienne définition, les joueurs réservistes ne compteront pas parmi les 25 joueurs sur la surface , explique le responsable des communications chez les Cantonniers de Magog, Robert Legault.

Pour pratiquer le sport sous cette condition, les organisations estriennes faisaient face à un casse-tête.

Le responsables des communications chez les Cantonniers de Magog, Robert Legault. Photo : Radio-Canada

Le retour à la normale dans le monde du hockey est bien accueilli, notamment chez les Cantonniers de Magog dans la ligue de développement M18 AAA.

C'est une excellente nouvelle non seulement chez les Cantonniers, mais aussi pour les programmes sports-études et pour l'ensemble du hockey organisé , estime le responsable des communications chez les Cantonniers de Magog.

Si tout se déroule comme prévu, les Cantonniers devraient amorcer leur saison régulière ce jeudi face au Collège Esther-Blondin devant des spectateurs.

Avec ce que nous avons reçu comme informations, ça nous donne la confirmation de pouvoir commencer , indique M. Legault.

Par ailleurs, tous les joueurs et joueuses âgés de 13 ans et plus doivent maintenant aussi montrer leur preuve vaccinale pour participer aux camps de début de saison.