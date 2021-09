Des musulmans de Thunder Bay se prononcent sur l’islamophobie

Tout cela me rend très nostalgique , selon Mme Aidid.

Lorsque l'étudiant diplômé de l'Université Lakehead a déménagé fin 2018 à Thunder Bay, en Ontario, les choses semblaient bien différentes.

Je suis l'une des très rares musulmanes - les musulmanes noires en particulier - qui portent un hijab. Je peux probablement nous compter sur mes deux mains , a déclaré Mme Aidid en entrevue à CBC News.

Je me sens hyper consciente de mon apparence dans la communauté, parce que j'ai l'air tellement différente des autres, contrairement à une grande ville comme Toronto.

Au cours de ses premiers mois à Thunder Bay, Mme Aidid a également remarqué beaucoup plus de questions et de suppositions sur elle et son identité.

Vous savez, souvent les gens supposent que je suis une nouvelle arrivante, que j'ai appris l'anglais très rapidement en arrivant ici parce que je parle si bien, supposent que je porte le hijab pour faire plaisir à mon mari. [...] [On me dit] : "Tu n'as pas à porter ce [hijab] ici".

Mme Aidid se dit victime de beaucoup de micro-agressions, c’est-à-dire de subtiles remarques ou des insultes auxquelles sont confrontés les membres de communautés marginalisées ou vulnérables. Selon elle, il s’agit du résultat d'une mauvaise information ou d'un manque d'éducation au sujet des musulmans et de l'islam.

Selon elle, l'islamophobie existe à Thunder Bay et elle devrait être prise au sérieux par les politiciens locaux.

C'est un sentiment partagé par le Conseil national des musulmans canadiens (CNMC), un organisme sans but lucratif qui défend les droits des musulmans.

Les gouvernements municipaux jouent un rôle essentiel dans ce travail, a déclaré Fatema Abdalla, coordinatrice des communications du CNMCConseil national des musulmans canadiens , à CBC News. Ce qui nous semblait le plus nécessaire, c'était une approche pangouvernementale.

Il y a deux mois, l'organisation nationale a émis 61 recommandations, dont sept s'adressent aux municipalités.

Ces recommandations sont les suivantes :

Renforcer les règlements sur le harcèlement dans la rue.

Financer des initiatives de lutte contre l'islamophobie et de campagnes de sensibilisation du public.

Célébrer l'histoire des musulmans canadiens locaux.

Réorienter le financement des services de police vers des mesures alternatives.

Développer des modèles de formation pour les jeunes leaders musulmans.

Créer des conseils consultatifs sur la lutte contre l'islamophobie.

Mais plusieurs semaines après la publication des recommandations le 19 juillet, la Ville de Thunder Bay n'a pas été en mesure de confirmer si elle les avait examinées.

Le [comité de lutte contre le racisme] ne s'est pas réuni pendant l'été, mais il a l'intention d'approfondir la question lorsque les réunions régulières reprendront à l'automne , a déclaré Jodi Wright, porte-parole de la Ville.

La déclaration indique également que certains travaux en cours s'alignent actuellement sur les recommandations .

Un programme de signalement

Thunder Bay a un programme de signalement des incidents, une initiative lancée en 2017 qui permet aux membres de la communauté de signaler les cas de racisme dont ils ont été témoins ou victimes.

Or, Jason Veltri, président du comité consultatif de lutte contre le racisme, a déclaré à CBC News en 2020 que seulement 56 signalements ont été remplis pour toute l'année 2019. Selon lui, l'outil doit être amélioré.

Vendredi, la Ville de Thunder Bay a envoyé un communiqué de presse sur le lancement d'une campagne de sensibilisation pour le programme.

La Ville a également signalé le lancement d'une campagne d'éducation publique sur les médias sociaux qui identifie et discute de la question des crimes à caractère raciste à Thunder Bay. La campagne fait suite à une recommandation formulée il y a cinq ans à la suite d'une enquête sur la mort de sept jeunes autochtones dans la ville.

Walid Chahal est coprésident de Diversity Thunder Bay et membre de la communauté musulmane. Il vit dans cette ville du nord-ouest de l'Ontario depuis les années 1970 et est membre de plusieurs conseils et comités axés sur le multiculturalisme.

Il a déclaré à CBC News que le conseil municipal n'a pas tardé à approuver une déclaration du comité de lutte contre le racisme et de l'organisation Diversity Thunder Bay condamnant le racisme et les actes de violence dans le sillage de l'attaque de juin à London.

Le conseil municipal a été réceptif à ce que nous lui proposons de faire, et parfois il est proactif, mais nous aimerions voir plus de cette proactivité et plus d'implication dans l'élaboration des bonnes politiques.

M. Chahal souligne qu'un important travail d'éducation du public est en cours à Thunder Bay. Par exemple, il dit avoir récemment participé à l'élaboration du plan stratégique du service de police de Thunder Bay et à des discussions sur la compétence culturelle.

L'imam du masjid de Thunder Bay, Hikma Sherzad, a également cité plusieurs exemples de travaux que lui et d'autres bénévoles entreprennent, notamment des échanges interconfessionnels, des ateliers sur l'identité musulmane et la foi islamique dans les lieux de travail et les écoles, ainsi que l'organisation d'événements caritatifs et de journées portes ouvertes au masjid pour accueillir les membres de la communauté dans l'espace, et la création de bourses d'études pour les étudiants.

Si l'islamophobie est la peur de l'inconnu [...] alors le fait d'en savoir plus permet de mieux comprendre ce qu'est l'islam ou certaines des idées fausses qui peuvent en découler , a-t-il ajouté. La plupart des personnes qui ont des tendances, des remarques, des actions, etc. islamophobes, n'ont souvent pas passé beaucoup de temps avec des musulmans.

Mme Aidid demande un financement plus important pour mettre en place des programmes d'éducation et des modèles de formation à la lutte contre le racisme qui s'attaquent à l'islamophobie et aux idées fausses sur l'identité musulmane.

Avec les informations de CBC News