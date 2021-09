Accident mortel à Beauport : le père des enfants décédés espère une prise de conscience

Ce drame endeuille lourdement une famille et son entourage. Et ce, alors que le dossier est maintenant entre les mains de la justice.

Éric Légaré, 43 ans, est accusé d’avoir pris le volant en état d’ébriété et d’avoir provoqué cette collision, survenue aux alentours de 17 h 45.

Sur Facebook, dimanche, le père des deux enfants, Jackson, 14 ans, et Emma, 10 ans, a remercié toutes celles et ceux qui le soutiennent et l’aident à traverser cette terrible épreuve - son épouse, Shellie Fletcher-Lemieux, 44 ans, et le père de cette dernière, James Fletcher, 68 ans, ont été tués sur le coup.

Il souhaite également que cette tragédie fasse réfléchir.

Inutile d'espérer que ce drame sera le dernier causé par l'alcool au volant mais si cet accident permet de conscientiser davantage les gens en état d'ébriété de ne pas prendre le volant, peut-être que la perte de ma famille entière n'aura pas été en vain , a-t-il écrit.

Un antidémarreur éthylométrique à vie

Hubert Sacy, le directeur général d’Éduc’alcool, confirme qu’un événement douloureux comme celui qui s’est produit à Beauport marque les esprits.

Des drames comme celui-là choque sur le moment même une grande partie de la population et a un effet dissuasif. Malheureusement, cet effet dissuasif ne dure pas très longtemps. La mémoire est une faculté qui oublie , indique-t-il.

Hubert Sacy est le directeur général d'Éduc'alcool. Photo : Radio-Canada

Hubert Sacy ajoute que les récidivistes de l’alcool au volant sont un problème qu’il faut prendre à bras le corps . Il suggère de les contraindre à utiliser un antidémarreur éthylométrique à vie.

La question qui se pose n’est pas de savoir jusqu’à quel point on va les punir, mais de savoir comment on peut les empêcher de commettre d’autres actes.

En 2017, Éric Légaré avait plaidé coupable en cour municipale pour conduite avec les facultés affaiblies. Les faits qui lui étaient reprochés dataient de 2015. Il avait écopé d’une amende de 1000 $ et d’une suspension de son permis de conduire d’un an.

Éric Légaré est détenu depuis son arrestation, jeudi, sur les lieux de l’accident. Vendredi à l’issue de sa première comparution au tribunal, la Couronne s’est opposée à sa remise en liberté. Son dossier sera de retour en cour mercredi.

Le lendemain, les obsèques de Jackson et Emma seront célébrées à Beauport.

Avec les informations de Camille Carpentier