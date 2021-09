Transport : KCS accepte de discuter avec le CP après le rejet d’une demande du CN

Le chemin de fer américain a indiqué que son conseil d’administration avait déterminé à l’unanimité que la proposition non sollicitée du CPCanadien Pacifique d’une valeur d’environ 31 milliards de dollars américains, dette comprise, pourrait raisonnablement faire d’elle une proposition supérieure à l’offre de la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (CN), d’une valeur d’environ 33,6 milliards de dollars américains, dette comprise.

KCSKansas City Southern a l’intention de fournir au CPCanadien Pacifique des renseignements non publics et d’engager des discussions et des négociations avec la compagnie ferroviaire de Calgary.

Kansas City Southern affirme qu’elle demeure liée par les termes de l’accord de fusion du CNCanadien National et n’a pas déterminé que la proposition du CPCanadien Pacifique est en fait supérieure.

Le CPCanadien Pacifique , qui a fixé au 12 septembre la date limite pour que KCSKansas City Southern examine son offre, a déclaré être impatient de rediscuter avec KCSKansas City Southern .