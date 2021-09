Libye : Saadi Kadhafi, fils de l’ancien dictateur, est libéré de prison

Saadi Kadhafi s'était réfugié au Niger lorsque son père a été chassé du pouvoir, puis tué par une foule de protestataires. Il a été extradé vers la Libye en 2014 et était depuis en détenu dans une prison de la capitale, Tripoli.

Dès sa sortie de prison, il s'est envolé pour Istanbul, a indiqué une source officielle.

La libération de Saadi Kadhafi est le fruit de négociations impliquant de hauts responsables tribaux et le premier ministre Abdulhamid Dbeibeh, a indiqué cette même source. Selon une autre source, l'ancien ministre de l'Intérieur Fathi Bashagha a également participé aux pourparlers.

En 2018, le ministère de la Justice a déclaré Saadi Kadhafi non coupable de meurtre, tromperie, menaces, réduction en esclavage et diffamation de Bashir Rayani, ancien joueur et entraîneur d'un club de soccer de Tripoli.

Saadi Kadhafi et SNC-Lavalin

Le fils de l'ancien dictateur de la Lybie entretenu des liens avec la firme d'ingénierie québécoise SNC-Lavalin. Son nom avait d'ailleurs été cité à de nombreuses reprises dans les procès de Riadh Ben Aïssa et de Sami Bedawi, deux anciens hauts dirigeants de la compagnie condamnés pour corruption.

M. Kadhafi a reçu de nombreux pots-de-vin de la part de SNC-Lavalin pour faciliter l'obtention de contrats en Lybie.

SNC-Lavalin a également offert à Saadi Kadhafi un luxueux yacht d'une valeur de 38 millions de dollars, une dépense autorisée et validée par l'ex-chef des affaires financières de SNC-Lavalin, Gilles Laramée , indique un document déposé lors du procès de Riadh Ben Aïssa.

Un reportage d'Enquête diffusé en 2013 avait fait état du faste train de vie que menait Saadi Kadhafi lors de ses visites au Québec. Hôtels, restaurants, vêtements, mais aussi billets de concert et prostituées : toutes ces dépenses avaient alors été couvertes par la firme d'ingénierie.

Quand il est parti, j'étais tellement content. Il n'avait pas fait trop de stupidités. Par contre, on a là une facture de presque 2 millions de dollars. J'étais extrêmement fâché , affirmait dans le reportage Jacques Lamarre, ancien PDG de SNC-Lavalin.