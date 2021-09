Le Festival de la poutine de Drummondville couronné de succès

Selon l'organisation de l'événement, les visiteurs ont été nombreux à se réunir pour déguster leur plat traditionnel favori. Des performances musicales d'artistes tels que FouKi, Bleu Jeans Bleu et Marie-Mai étaient également organisées.

Ce festival qui accueille normalement environ 30 000 personnes a présenté une version intimiste qui a regroupé environ 5000 visiteurs, en conformité avec les mesures sanitaires. Selon l'administrateur du festival, Simon Proulx, l'organisation de l'événement a constitué un véritable tour de force pour conserver une ambiance digne d'un festival.

Les spectacles du Festival ont pu conserver une ambiance, malgré le petit nombre de spectateurs admis. Photo : Radio-Canada

De la manière qu'on avait disposé les trucs, il y avait vraiment un sentiment d'une vraie foule et un vrai son de foule et que c'était une réunion. C'était étonnant ! explique le musicien.

Le sentiment de se retrouver avec les équipes et tout ça. l'impression de vivre un vrai festival, ça a été très très satisfaisant. Une citation de :Simon Proulx, administrateur du Festival de la poutine de Drummondville

Les trois soirs de spectacles, le festival a accueilli tout près de sa capacité maximale de visiteurs.Simon Proulx ne cache pas sa fierté quant à la programmation de ces soirées musicales.

On avait des artistes qu'on voulait depuis longtemps, Bleu jeans bleu entre autres. Et on a été surpris par des gens qui étaient là et qui ont fait des supers shows, comme Valance et Les Shirley. On a eu pas mal de coups de coeur , explique Simon Proulx.

Même si la tenue du festival a constitué un immense défi, en raison des mesures en constante évolution, Simon Proulx estime que l'effort en valait la chandelle.