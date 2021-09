Des troisièmes doses du vaccin de Pfizer bientôt disponibles aux États-Unis

Le président Joe Biden a récemment affirmé que des doses de rappel pourraient être administrées dès le 20 septembre. Interrogé sur cette déclaration lors d’une entrevue à l’émission Face the Nation, le Dr Fauci a noté qu’ à certains égards , c’était toujours le plan.

Mais tandis que Pfizer-BioNTech a soumis toute la documentation nécessaire à la Food and Drug Administration (FDA), Moderna n’aurait pas encore terminé adéquatement ce processus.

Le Dr Fauci a souligné qu’il espérait pouvoir lancer une campagne de rappels en même temps pour les deux vaccins, mais si l’examen du produit de Moderna n’est pas terminé d’ici le 20 septembre, il faudra patienter avant d’en offrir de nouvelles doses.

Ni la FDAFood and Drug Administration ni Moderna n’ont commenté ces récentes affirmations du Dr Fauci. En revanche, Moderna avait précisé dans une déclaration publiée mercredi qu’elle avait commencé sa soumission auprès de l’agence américaine responsable d’homologuer les produits pharmaceutiques.

La manière – et même la nécessité – d’offrir des doses de rappel est devenue une question épineuse alors que la COVID-19 continue de faucher les personnes non vaccinées un peu partout dans le monde.

La sortie de l’administration Biden sur son l’intention d’offrir une troisième dose aux Américains à compter du 20 septembre en a surpris plus d’un, car le président a court-circuité le processus décisionnel normal de la FDAFood and Drug Administration et des Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC). C’est du moins ce qu’ont confié à Reuters des sources qui travaillent ou qui ont travaillé comme scientifiques et comme membres des comités consultatifs des agences.

Les chercheurs sont toujours divisés sur la protection réelle qu’offrent des rappels et si tout le monde devrait en recevoir, ou uniquement les personnes à risque.