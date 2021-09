La rivière Saskatchewan Nord s’est tournée au bleu cet été à Edmonton

De nombreux Edmontoniens ont remarqué ce changement de couleur, mais aussi les rivages asséchés formant des plages surprises et des bancs de poissons.

Ce n’est pas la norme, affirme Mark Loewen, un professeur de l’Université de l’Alberta spécialisé en génie des eaux.

La rivière Saskatchewan Nord prend ses origines dans le champ de glace Columbia. Au cours des dernières semaines, la sécheresse, la canicule et des travaux majeurs sur un barrage en amont ont transformé sa couleur.

De toutes mes années vécues à Edmonton, à l’observer, c’est l’eau la plus claire que j’ai jamais vue, s'exclame le professeur Loewen en entrevue.

Habituellement, l'eau de la rivière Saskatchewan Nord à Edmonton est de couleur brune en été. Photo : Radio-Canada / David Bajer

Dépôt de sédiments

Les conditions très sèches de cet été ont réduit le débit de la rivière, réduisant ainsi la quantité de sédiments soulevés par les eaux, selon M. Loewen.

Les statistiques du gouvernement albertain démontrent que le débit le plus élevé atteint par la rivière était de 350 mètres cubes à la seconde, bien en deçà de la moyenne de 1200 mètres cubes à la seconde, toujours selon le professeur Loewen.

L’an dernier, la rivière Saskatchewan Nord a même atteint 1900 mètres cubes à la seconde lors des fortes pluies de juillet.

C’est à ce moment [avec des débits similaires] que la rivière ressemble à de la boue avec beaucoup de sédiments, précise le professeur Loewen. Sans ces hauts débits, l’eau de la rivière reste plus claire.

Des travaux pour contrôler le niveau des eaux au lac Abraham ont contribué à la coloration de la rivière, selon Epcor. Photo : Fournie par Stephen Legault

Des travaux au barrage Bighorn

Le réservoir du lac Abraham, connu pour ses eaux turquoise, a laissé s’échapper beaucoup plus d’eau qu’à la normale à cause des travaux importants en juillet du barrage Bighorn situé à 330 kilomètres au sud-ouest d'Edmonton, ce qui a contribué à la coloration bleutée de la rivière, selon la compagnie d’électricité Epcor.

La rivière Saskatchewan Nord prend naissance dans le champ de glace Columbia puis gonfle le réservoir avant de passer le barrage et traverser la province jusqu’au centre de la Saskatchewan.

La libération d’eau supplémentaire par le barrage signifie que la rivière a cumulé davantage d’eau des glaciers. Autrement dit, cette eau contient beaucoup moins de matière organique que les autres rivières qui nourrissent la Saskatchewan Nord, précise un représentant d’Epcor.

Un tapis d’algues

Le vert est aussi la couleur des algues. Cette année, ces algues ont connu des conditions idéales pour se développer : un bassin fluvial desséché et une réduction de la quantité de sédiments, croit le professeur Rolfe Vinebrooke, un biologiste de l’Université de l’Alberta.

Certaines rivières qui coulent dans la Saskatchewan Nord se sont aussi asséchées cet été, réduisant encore plus la quantité de matière organique que l’on retrouve normalement dans la rivière, explique le professeur Vinebrooke, un spécialiste du bassin versant de la Saskatchewan Nord.

Moins de sédiments signifient que la lumière pénètre plus facilement la surface de l’eau, aidant la croissance des algues.

Ça favorise la croissance d'algues vertes sur les roches et au fond de la rivière, surtout dans les zones moins profondes, dit-il.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  La rivière Saskatchewan Nord prend naissance dans le glacier Saskatchewan, l'un des glaciers qui composent le champ de glace Columbia dans le parc national de Banff. Photo : Fournie par Kyle Schole

Le professeur Vinebrooke croit que la rivière a dû recevoir un premier élan de couleur ce printemps, quand les grandes chaleurs ont commencé dans la province, affectant même les Rocheuses.

Quand les [glaciers] commencent à fondre rapidement comme cette année, ils vont relâcher davantage de ce matériel blanchâtre et limoneux que plusieurs surnomment la farine de roche, explique Vinebrooke. [Ce limon] peut donner à la rivière cette couleur turquoise et bleu.

Apprécier la rivière

Le professeur Mark Loewen est convaincu que la rivière Saskatchewan Nord reprendra sa couleur brune l’été prochain. Il est toutefois déçu que la teinte argileuse de la rivière lui donne une mauvaise réputation de rivière sale .

Il se dit heureux que les Edmontoniens aient beaucoup plus remarqué et apprécié leur rivière cet été.

Beaucoup plus de gens ont réalisé que l'on peut faire beaucoup de choses dans la rivière et que sa vallée est vraiment sympa, dit-il. Tu peux faire autre chose que juste te tenir debout sur les berges et dire: "Beurk, c’est laid." La qualité de l’eau de la rivière est en fait très bonne.

Avec les informations de Wallis Snowdon