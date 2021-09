La loutre de rivière est de retour à l’Île-du-Prince-Édouard

On croyait que cette espèce n'était plus dans la province depuis le début des années 1900 en raison de la perte d'habitat, du braconnage et du piégeage.

Des loutres de rivière ont cependant été aperçues à plusieurs reprises depuis 2016.

Les scientifiques pensent que les loutres ont nagé du Nouveau-Brunswick ou de la Nouvelle-Écosse pour venir s'installer à l'Île-du-Prince-Édouard.

Selon le biologiste Garry Gregory, un spécialiste de la faune du gouvernement provincial, rien n'a été fait pour qu'elles reviennent s'installer à l'Île-du-Prince-Édouard. Ce sont les loutres elles-mêmes qui se sont réinstallées.

Les loutres aperçues à l'île sont plutôt grandes et elles pèsent entre 9 et 11 kilogrammes. On estime qu'elles sont quelques dizaines.

M. Gregory soutient qu'une telle population est un petit nombre et oblige à les considérer comme étant une espèce vulnérable.

Les animaux ont été aperçus près de la rivière Morrell, dans l'ouest de l'île et à Kensington, où les caméras Kensington North Watersheds Association ont enregistré quelques images des loutres .