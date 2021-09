Un festival ottavien dresse un bilan positif après avoir exigé la preuve vaccinale

Le festival de musique électronique Escapade d’Ottawa a mis à l’essai, samedi et dimanche, un système pour vérifier la preuve de vaccination contre la COVID-19 de ses visiteurs, quelques semaines avant que celui du gouvernement de l’Ontario n’entre en vigueur. La direction de l’événement dresse un bilan positif de l’expérience.

Ça s’est bien déroulé et les gens pouvaient entrer rapidement , résume le directeur général du festival, Ali Shafaee.

Les festivaliers qui se rendaient sur le site de l’événement, le parc Raymond Chabot Grant Thornton, devaient démontrer qu’ils étaient doublement vaccinés depuis au moins deux semaines.

Ceux-ci avaient reçu l’instruction de télécharger leurs renseignements personnels et une capture d'écran de leurs reçus de vaccination dans l'application CANImmunize, afin de pouvoir accéder au site.

Les codes QR des Québécois, qui ont déjà un passeport vaccinal provincial, ont aussi été acceptés.

M. Shafaee affirme que durant la journée de samedi, aucun visiteur ne s’est vu refuser l’accès au site. Nous avons seulement eu, je pense, sept personnes non vaccinées pour des raisons médicales et qui ont présenté des tests négatifs , dit-il.

L’organisation a doublé le nombre de voies d'entrée sur le site ainsi que le nombre d'employés à la porte afin d’atténuer les retards dans le traitement des billets.

En plus de faire valider leur billet d'entrée, les festivaliers ont dû montrer leur certificat de vaccination et une carte d'identité. Photo : Ben Andrews / CBC

Le directeur général du festival s’attendait à ce que la vaccination complète contre la COVID-19 devienne, à un certain moment, obligatoire pour pouvoir assister à des événements tels que des festivals.

On pourrait dire, en quelque sorte, que, dans notre boule de cristal, on pensait que c'était la bonne chose à faire et c’est pourquoi nous l’avons fait , illustre-t-il.

Le gouvernement ontarien de Doug Ford a annoncé, mercredi dernier, la mise en œuvre d’un passeport vaccinal. Dès le 22 septembre, les résidents de l’Ontario devront présenter une preuve de vaccination pour entrer dans les restaurants, les bars et les gyms, notamment. Un mois plus tard, à partir du 22 octobre, c’est par un code QR et au moyen d’une application que la vérification se fera.

Une application développée à Ottawa

L’application CANImmuze, utilisée par le festival Escapade, n’a pas été spécifiquement créée pour la COVID-19.

Celle-ci a été lancée en 2014 sous le nom d'ImmunizeCA et financée par l'Agence de la santé publique du Canada. Le projet a été développé par des chercheurs de L'Hôpital d'Ottawa pour aider les Canadiens à stocker, gérer et accéder à l'information sur la vaccination.

Son but initial était d'alerter les utilisateurs des épidémies à proximité et de les avertir quand les vaccins contre la grippe et les rappels étaient disponibles, notamment.

Lorsque la COVID-19 a frappé, nous avons reconnu qu'il faudrait éventuellement un vaccin, et nous avons essayé de nous préparer à cette éventualité , explique le Dr Kumanan Wilson, médecin d'Ottawa et membre de l'équipe qui a travaillé à l’élaboration de l’application.

CANImmunize s'est depuis associé au ministère de la Santé et du Mieux-être de la Nouvelle-Écosse pour coordonner la réponse COVID-19 de cette province.

Dans un courriel, un porte-parole du ministère ontarien associé du gouvernement numérique a déclaré qu'il applaudissait l'innovation dans le secteur privé et continuerait de consulter l'industrie alors qu'elle développe sa propre application de vérification.

Avant l’édition qui se déroulait ce week-end, le festival de musique électronique Escapade n’avait pas eu lieu depuis 2019. Les organisateurs ont dû l'annuler trois fois en raison de la COVID-19.

L'organisation du festival dit avoir vendu 8500 billets pour l’événement de cette fin de semaine. Le festival attire normalement entre 20 000 et 25 000 personnes chaque année.

