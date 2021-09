L’appellation de maïs de Neuville moins populaire qu’avant auprès des producteurs

Le maïs sucré de Neuville n’est pas seulement dévoré par celles et ceux qui en raffolent. Depuis 2017, il est aussi certifié par une Indication géographique protégée (IGP). Cette appellation garantit au consommateur son origine. Et selon Isabelle Béland, productrice, cette démarche était nécessaire.

Des fois, on n’avait pas encore commencé notre saison et il se vendait déjà du maïs de Neuville , raconte-t-elle.

La première année où on a eu l’appellation, on a eu des clients qui nous ont dit qu’ils avaient toujours du maïs de Neuville près de chez eux et que là, ils n’en avaient plus. On s’est rendu compte que c’était efficace , renchérit Gaétan Gaudreau, le président de l’Association des producteurs de maïs sucré de Neuville.

Depuis 2017, le maïs sucré de Neuville est protégé par une appellation réservée. Photo : Radio-Canada / Kassandra Nadeau-Lamarche

Tous les deux font partie des neuf agriculteurs qui peuvent se targuer d’être à l’origine de la certification. Deux autres se sont joints à eux ensuite. Depuis, quatre ont quitté le groupe. Denis Larue est un de ceux-là, découragé par la lourdeur administrative et le cahier des charges à respecter.

Simple, mais trop contraignant

J’y croyais, c’était important. Mais quand je rentre chez nous le soir, que je suis parti depuis 5 h et qu’il est 19 h 30, ça me tente plus de remplir des papiers. Je sais que c’est pas compliqué. Mais je veux juste pas le faire.

Denis Larue est catégorique. Ça fait 50 ans que je vends du maïs sucré. Je sais ce qu’il faut faire. J’ai pas besoin de me l’entendre dire.

Les consommateurs du maïs de Neuville aiment son goût sucré. Certains disent qu'ils n'en ont pas mangé de meilleur. Photo : Radio-Canada / Kassandra Nadeau-Lamarche

Ces départs à répétition n'entament pas la volonté des autres membres de l’association de continuer à préserver la valeur de leurs épis. Une réputation, c’est toujours plus long à faire qu’à défaire. On veut garder la bonne réputation qu’on a , déclare Isabelle Béland.

Gaétan Gaudreau reste convaincu de la pertinence et de l’utilité d’avoir une IGPIndication géographique protégée . On a embarqué dans cette aventure-là pour se protéger. Et ça commence à marcher. Les gens ont compris qu’ils devaient se fier au logo.

Certains ne s’y trompent pas, en effet, et le revendiquent. À l’instar de Chantal Bourgoin, de Montréal, qui affirme, enthousiaste : J’en ai pas mangé de meilleur ailleurs. Le goût, il est vraiment bon.

À se demander quel est le secret de ce maïs qui ravit tant les papilles? Isabelle Béland a son avis sur la question. Le sol, la température, l’effet avec le fleuve et le savoir-faire aussi qui a été développé depuis très longtemps. Ça a un impact sur le goût.

Avec les informations de Kassandra Nadeau-Lamarche