Insécurité alimentaire : plus d’engagements réclamés de la classe politique

Avec la campagne électorale qui bat son plein, plusieurs organisations et dirigeants de banques alimentaires aimeraient que l’enjeu de l’insécurité alimentaire prenne une place plus importante dans le discours politique. Ils aimeraient également que les politiciens se préoccupent davantage des enjeux sous-jacents qui expliqueraient selon eux pourquoi de nombreux Canadiens se retrouvent dans le besoin.

La directrice générale du Réseau pour une alimentation durable, Gisèle Yasmeen, interpelle la classe politique. La question d'insécurité alimentaire n'est pas suffisamment abordée par les grands partis , affirme-t-elle d’emblée, avant de mentionner qu’avant la pandémie 4,4 millions de Canadiens souffraient déjà d'insécurité alimentaire .

Selon les Centres communautaires d’alimentation du Canada, ce chiffre a augmenté de 39 %, ce qui signifierait qu'une personne sur sept au Canada souffre d'insécurité alimentaire.

Ce ne sont pas des approches de charité qui vont régler cette situation, mais plutôt des politiques publiques ancrées dans une reconnaissance du droit à l'alimentation , explique Mme Yasmeen.

La présidente-directrice générale de la banque alimentaire de Mississauga, Meghan Nicholls, est du même avis. Bien que son organisme ait profité de l’aide d’urgence du gouvernement fédéral, elle souhaite éventuellement que des politiques publiques fassent en sorte que la société n’ait plus besoin des banques alimentaires .

Les volontés des banques alimentaires

L’insécurité alimentaire, c’est une question d’argent , estime Meghan Nicholls. L’organisatrice communautaire aimerait notamment que les partis politiques parlent davantage de pauvreté durant la campagne, un enjeu qui impacte, selon elle, directement la capacité des Canadiens à manger à leur faim. Que ce soit du soutien pour les locataires à faible revenu ou encore un revenu de base garanti, il y a plus à faire pour soutenir les plus vulnérables , croit-elle.

Meghan Nicholls aimerait également que les partis fédéraux fassent plus de propositions à l’attention des adultes célibataires, qui constituent une grande partie de sa clientèle. Du soutien pour les adultes célibataires à faible revenu ferait toute la différence selon elle.

Même s’il reste du travail à faire, le président-directeur général de la banque alimentaire Daily Bread, Neil Hetherington, se dit encouragé par ce qu’il entend dans la campagne jusqu’à maintenant, mais souligne l’importance du travail à faire.

En juin dernier, sa banque alimentaire qui aide à fournir de la nourriture à de nombreux points de service de la région de Toronto a enregistré 124 000 visites, un record pour l’organisme.

Je suis heureux qu’il y ait un changement de perception. L’abordabilité et les logements abordables, liés à l’insécurité alimentaire, sont maintenant des enjeux perçus comme étant importants, ce qui n’a pas toujours été le cas , juge M. Hetherington, qui estime que le Canada devrait toutefois se pencher sur la disparité des revenus .

Neil Hetherington est le président-directeur général de la banque alimentaire Daily Bread dans la région de Toronto. Photo : Radio-Canada

Selon le professeur au département de science politique à l’Université McMaster à Hamilton, Peter Graefe, le gouvernement fédéral dispose de deux grands outils pour s’attaquer à l’enjeu de l’insécurité alimentaire, l’augmentation des revenus , notamment à l’aide de diverses prestations, pour les gens vivant avec un handicap par exemple, ou encore de l’aide pour rendre les logements plus abordables.

Selon le spécialiste, l’accès à la propriété pour la classe moyenne ou encore des solutions en matière d’itinérance ne suffisent pas. On a des crises récurrentes d’insécurité alimentaire. Ça pourrait être passager si on investissait dans des programmes de sécurité de revenu, mais pour l’instant des crises cycliques sont à prévoir, notamment après la pandémie, puisque de nombreux ménages se sont endettés , prédit-il.

Le professeur croit également que la société véhicule beaucoup de préjugés à l’égard des personnes à faible revenu, ce qui rend difficile toute action politique majeure.

Les positions des partis

Dans leurs programmes, les partis donnent des éléments de réponse.

La porte-parole du Parti libéral du Canada, Adrienne Vaupshas, affirme par exemple qu’il est inacceptable que tant d'enfants, de femmes et d'hommes partout au Canada continuent de vivre dans la pauvreté. Soutenir les Canadiens les plus vulnérables et éliminer la pauvreté doivent continuer d'être des priorités absolues . Les libéraux affirment qu’ils ont sorti plus de 1,3 million de personnes de la pauvreté et veulent miser entre autres sur leur programme de garderies à 10 $.

Dans son programme, le Parti conservateur du Canada explique que la COVID-19 a démontré l’importance capitale d’un solide secteur agricole pour maintenir nos chaînes d’approvisionnement et assurer la sécurité alimentaire des Canadiens et aimerait par exemple mettre en place une stratégie nationale pour contrer la pauvreté et la violence chez les Canadiennes âgées .

Le Nouveau Parti démocratique mentionne de son côté l’élargissement des programmes de sécurité du revenu et un programme pancanadien public et universel de garderies, dans leur plan de lutte contre la pauvreté.