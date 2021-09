Manifestation pour de meilleurs soins de santé à Tracadie

L'invitation à ce rendez-vous avait été lancée par l'association Nous sommes encore debout , un regroupement né sur les réseaux sociaux, qui revendique de meilleurs services de santé.

Je viens manifester pour les aînés, parce que j'ai travaillé beaucoup avec les aînés avant, puis je voyais aussi qu'ils avaient besoin d'aide, ils n'en ont pas beaucoup , a indiqué une manifestante, Carmen Haché.

Un autre participant, Daniel Humphreys, a témoigné ses inquiétudes.

On manque de personnel dans les foyers de soins, on manque de foyers de soins. On manque de personnel dans les hôpitaux.

Des citoyens de la Péninsule acadienne dénoncent l'état des soins de santé dans leur région lors d'une manifestation à Tracadie, le 5 septembre 2021. Photo : Radio-Canada / Alix Villeneuve

Le problème, c'est que ça ne fait pas seulement que 3-4-5 ans, ça fait plus longtemps que ça perdure , a lancé la porte-parole de l'association, Marie-Thérèse Landry.

[Les aînés] sont laissés à eux-mêmes. Elles n'ont pas de voix ces personnes âgées-là , déplore-t-elle.

Plusieurs personnes estiment que les infrastructures pour accueillir les personnes âgées et prendre soin d'elle sont inadéquates.

La fermeture temporaire des quatre lits de soins intermédiaires à l'Hôpital de Tracadie à cause d'un manque de personnel infirmier, a soulevé une vive inquiétude.

L'organisatrice s'est montrée déçue que peu de personnes se soient déplacées pour participer à l'événement.

Le regroupement prévoit un nouveau rassemblement au début du mois d'octobre.

Avec des informations d'Alix Villeneuve