C’est la fête du patrimoine à Arvida

Une célébration du quartier historique d’Arvida s’est tenue, ce dimanche, avec l’événement Arvida fête son patrimoine. Expositions, rallye et visites guidées ont attiré les grands et les petits pour célébrer l’histoire du quartier.

Dès 10 h 30 dimanche matin, les visiteurs et citoyens de Saguenay ont pu profiter de la fête organisée par le Centre d’histoire d’Arvida, à l'église Sainte-Thérèse. Malgré le temps maussade, les gens étaient au rendez-vous.

La journée a offert des portes ouvertes aux deux expositions du Centre d’histoire d’Arvida avec quatre comédiens en costume historique. Deux visites guidées étaient aussi au menu.

Le trajet 1926 du quartier historique à découvrir à pied ou un tour d’autobus jusqu'aux installations de Rio Tinto. Cette dernière était la plus populaire avec les sept plages horaires complètement remplies. Des autobus de la STS étaient réservés à cet effet.

L'activité la plus populaire des festivités était les visites guidées du quartier en autobus. Photo : Radio-Canada / Béatrice Rooney

Les enfants ont aussi pu profiter d’un rallye fait spécialement pour eux. Il présentait l’histoire d’Arvida de façon un peu plus cocasse et accessible. Rio Tinto avait aussi un kiosque avec quelques démonstrations et des prix de présence.

Un événement adapté aux mesures

Marianne Salesse-Côté, qui est agente de soutien au comité pour la reconnaissance patrimoniale d’Arvida et au Centre d’histoire d’Arvida et qui était à la tête de l'événement, avoue qu’organiser la journée spéciale a comporté son lot de défis, mais que le tout s’est bien passé malgré tout.

Saguenay nous aide vraiment à nous encadrer, à savoir si ça va bien ou pas, mais c'est sûr qu'on a des surprises. Il faut avoir une entrée et une sortie distinctes. J'ai une équipe supplémentaire qui veille aux mesures sanitaires, désinfection et tout. Une citation de :Marianne Salesse-Côté

Marianne Salesse-Côté est à la tête de l'organisation de la fête. Photo : Radio-Canada

De plus, elle soutient qu’il est possible de réaliser des festivités tout en étant en harmonie avec les mesures sanitaires.

La fierté au cœur des festivités

Pour la conseillère municipale et candidate à la mairie de Saguenay Julie Dufour, Arvida est la preuve vivante que l’identité peut être un vecteur de développement économique et communautaire important . Elle affirme que le travail d’équipe mène à une identité fière et apporte des fêtes comme celle d’aujourd’hui.

L'élu municipal qui représente le quartier, Carl Dufour, estime qu'Arvida fête son patrimoine est l’occasion parfaite pour les gens de la communauté de montrer leur fierté. D'après lui, la fête est l’une des plus importantes du secteur historique avec ses nombreuses collaborations, dont celle avec Rio Tinto, qui est un peu comme le père fondateur d’Arvida.

Je pense que c'est important, on est dans un site déclaré par le gouvernement du Québec. De vouloir protéger ce secteur-là au niveau canadien, au niveau québécois, je pense que ça fait une fierté pour tout le monde... Une citation de :Carl Dufour

Carl Dufour était fier de son quartier Photo : Radio-Canada

Arvida fête son patrimoine se termine ce dimanche soir à 20 h avec un spectacle de Metò, un artiste originaire du quartier.