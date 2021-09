Le FME et Raid aventure Joannès se sont adaptés au passeport vaccinal

C'est le cas cette fin de semaine avec deux importants rendez-vous qui ont attiré plusieurs centaines de personnes.

Le Raid aventure Joannès l'a exigé aux quelque 400 coureurs qui se sont déplacés au parc Joannès dimanche.

Le Raid aventure Joannès a exigé à ses quelque 400 coureurs une preuve vaccinale. Photo : Radio-Canada / Boualem Hadjouti

Pour la directrice générale de l'Association forestière de l'Abitibi-Témiscamingue, Isabelle Boulianne, le respect des règles sanitaires en place était indispensable et le passeport vaccinal était une condition pour participer.

C'est sûr que les gens qui n'avaient pas le passeport vaccinal n'étaient pas heureux, et pour nous aussi ça a été un casse-tête, mais on n'a pas le choix, on doit s'adapter et aujourd'hui, ça va se passer dans le bonheur et le plaisir , dit-elle.

C’est un enjeu majeur pour nous, la santé publique nous l’exige et on a des partenaires qui s'attendent à ce qu'on respecte ça aussi, donc c’est comme une obligation, ajoute la responsable.

Les festivaliers doivent présenter une preuve vaccinale pour assister aux spectacles du FME. Photo : Radio-Canada / Emily Blais

Au Festival de musique émergente, la planification a aussi été revue pour imposer le passeport vaccinal dans des délais très courts.

L'organisation a même remboursé 300 billets en raison de l'imposition du passeport vaccinal.

Et pour faciliter l'entrée sur les sites, les responsables ont eu l'idée d'un bracelet contre le passeport vaccinal.

Le passeport vaccinal est scanné une seule fois et un bracelet valable pour toute la durée de l'événement est remis au festivalier.

Nous on a mis en place un kiosque vaccinal, au lieu de scanner chaque entrée, ça a beaucoup allégé la structure au niveau des entrées. Ce qui est déjà assez difficile quand on a une quinzaine de sites en même temps. Pour les festivals qui ont une structure multisite comme la nôtre, allez-y avec le bracelet vaccinal, le kiosque vaccinal ça va très bien , indique la directrice générale Magalie Monderie-Larouche qui dresse un bilan positif du FME.