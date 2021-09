Comment inciter au vote en temps de pandémie?

Alors que le taux de participation des Canadiens aux élections fédérales n’a pas dépassé la barre des 70 % depuis 1988, un scrutin en pleine quatrième vague peut poser un certain nombre de défis.

Élections Canada a de la difficulté à recruter du personnel électoral et les candidats doivent redoubler d’ardeur pour convaincre les électeurs d'aller voter.

Quatre candidats du Saguenay-Lac-Saint-Jean adaptent leurs techniques à cette campagne électorale inédite. Ils s'entendent tous pour dire que l'important est d'informer la population sur les nombreuses façons d'exercer son droit de vote.

Serge Bergeron, Parti conservateur du Canada, Lac-Saint-Jean

« Il faut changer nos façons de faire de la cabale électorale. Moi je me promène dans les cours de centre d'achat, je parle aux gens qui sortent des épiceries, je remets mon flyer, on garde la distance et tout! »

Stéphane Bégin, Parti libéral du Canada, Jonquière

Ce que je fais beaucoup, c'est que je suis tout le temps dehors. Je vais voir beaucoup de gens, le plus de gens que je peux rencontrer, leur parler, et je leur dit tout le temps : "L'important c'est d'exercer son droit de vote, c'est juste ça! Vous êtes pas de mon côté, de mon parti? J'ai pas de problèmes avec ça mais allez voter, c'est important!"

Mariève Ruel, Nouveau parti démocratique, Jonquière

Je pense que les gens vont peut-être avoir une petite réticence à aller se mettre en file, dans un lieu public, alors qu'on va possiblement être à l'intérieur d'une quatrième vague. Le NPD propose un site qui s'appelle Votons différent et là-dessus il y a toute l'information sur les différentes manières de voter.

Alexis Brunelle-Duceppe, Bloc Québécois, Lac-Saint-Jean

Moi je dis aux gens qu'il y a d'autres manières de voter. Il y a le vote par anticipation, il y a le vote par la poste, bien entendu, le vote le jour même du scrutin. Mais l'important , c'est d'aller voter pour que votre voix puisse se faire entendre.

Un vote sécuritaire

À moins d'une semaine du début du vote par anticipation, Élections Canada affirme être prêt à accueillir tous les électeurs dans un environnement sécuritaire.

En plus d'offrir le vote par la poste, tous les bureaux de scrutin seront adaptés pour cette élection particulière.

On a essayé de trouver des lieux de vote un peu plus spacieux pour favoriser la distanciation. Évidemment, les travailleurs d’Élections Canada vont porter des masques, certains auront une visière. On va nettoyer les tables comme l’énumère le porte-parole d'Élections Canada, Serge Fleyfel.

Selon un reportage de Philippe L'Heureux.