Israël demande un délai à la Cour avant de démolir un village de Cisjordanie

Le gouvernement israélien a demandé dimanche à la Cour suprême un délai de six mois pour répondre à une demande en faveur de la démolition d'un village bédouin palestinien en Cisjordanie occupée, devenu emblématique de l'opposition à la colonisation israélienne.

Planté à la sortie de Jérusalem, le hameau de Khan al-Ahmar, où vivent environ 200 Bédouins, est coincé entre deux colonies, Maalé Adoumim et Kfar Adoumim, que certains ténors de la droite israélienne souhaitent annexer à Israël.

Côté palestinien, Khan al-Ahmar s'est imposé comme un des symboles de la lutte contre l'expansion des colonies israéliennes en Cisjordanie occupée, des implantations contraires au droit international où vivent désormais plus de 475 000 personnes.

Khan al-Ahmar est situé dans la zone C de la Cisjordanie occupée, sous contrôle militaire d'Israël, qui accuse les Bédouins palestiniens de s'être installés illégalement.

Après des années de tractations et une bataille juridique visant à permettre aux Bédouins de rester sur cette terre, la Cour suprême d'Israël, plus haut tribunal du pays, avait ordonné il y a trois ans la destruction de ce village de tôle et de toile.

Face à la controverse, et des pressions de pays européens, l'ancien premier ministre Benyamin Nétanyahou avait décidé de reporter sine die la démolition du village.

Contestation de la droite israélienne

Mais l'organisation de droite Regavim, qui soutient le développement des colonies, avait déposé l'année suivante une plainte pour que le gouvernement mette en œuvre l'ordre de démolition.

Le gouvernement israélien a demandé à plusieurs reprises des délais à la Cour pour répondre à la plainte de Regavim, mais en juillet dernier, la justice a donné aux autorités jusqu'au 5 septembre pour présenter sa réponse.

Or, dimanche soir, le gouvernement du premier ministre Naftali Bennett, qui a succédé en juin à Benyamin Nétanyahou, a demandé un nouveau délai de six mois dans cette affaire, évoquant un document secret que le ministère des Affaires étrangères a présenté au tribunal lors d'une audience à huis clos.

L'échelon politique a décidé qu'il avait encore besoin de temps avant de faire respecter les ordres de démolition , a indiqué le ministère de la Justice, précisant qu'il allait informer le tribunal des progrès dans cette affaire le 6 mars 2022, dans six mois.

Des pays étrangers avaient déjà indiqué à Israël que la destruction du village de Khan al-Ahmar pourrait violer la Convention de Genève et ainsi constituer un crime de guerre.