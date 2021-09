Corvée de nettoyage des berges à Moisie

Un événement qui s’inscrit dans le cadre de leur tournée musicale dont le déplacement se fait entièrement en voilier, La virée du Saint-Laurent.

Pour les instigateurs du projet, une telle initiative découle d’une volonté de mêler l’art et l’engagement environnemental.

Le but c’est d’engendrer des conversations et d’être inspirant. On passe deux ou trois heures à méditer et ramasser des déchets, à avoir des réflexions, chacun de notre côté. On finit par se rendre compte que c’est un peu trop, et on essaye de changer nos habitudes de vie aussi par la suite , explique Luis Clavis, membre du groupe Qualité Motel.

Luis Clavis était présent dimanche pour participer à l'évènement de nettoyage. Photo : Radio-Canada / Lambert Gagné-Coulombe

Ce dernier se dit fier de constater que l’initiative a su attirer près d'une trentaine de participants de tous âges.

Pour eux, c’était l’occasion de faire une différence, mais aussi de montrer un exemple d'une action concrète pour se doter d’un environnement plus propre.

C’est sûr que leur génération est plus à risque avec tout ce qui arrive, pas juste avec les changements climatiques, mais aussi la préservation de la nature, les animaux, les plantes, la forêt, etc. Il faut les sensibiliser à ça dès qu’ils sont jeunes, c’est très important , explique la participante à l'événement et résidente de la région de Sept-Îles, Elvire Cisca.

Des petits morceaux de plastique étaient parsemés le long de la berge, à Moisie, près de Sept-Îles. Photo : Radio-Canada / Lambert Gagné-Coulombe

Un total de 400 kilogrammes de déchets ont pu être ramassés et débarrassés des lieux dimanche.

La tournée de Qualité Motel et leurs corvées de nettoyage des berges prendront fin à Havre-Saint-Pierre, le 10 septembre prochain.

Avec les informations de Lambert Gagné-Coulombe