Dans un point de presse à Val-d'Or, le chef bloquiste affirme que l'argent que le Québec doit mettre dans les infrastructures, dans les garderies, dans les écoles et d'autres secteurs d'activités sert à couvrir les besoins en santé.

Les transferts en santé, c'est pas juste baisser les listes en chirurgie, c'est pas juste avoir plus de personnel en CHSLD, c'est pour mieux traiter nos infirmières au lieu d'avoir plus de fonctionnaires , a-t-il dit.

C'est aussi l'ensemble des missions de l'État québécois qui sont hypothéquées parce que le gouvernement fédéral devrait de l'avis unanime des provinces faire un chèque de 28 milliards de dollars aux provinces, et on comprend bien que sur le 28 milliards, il y a à peu près 6 milliards qui viendraient immédiatement au Québec. Imaginez ce qu'on pourrait faire , a précisé le chef du Bloc.

Yves-François Blanchet a également abordé l'enjeu de la rareté de la main-d’œuvre dans les CPE et les petites entreprises.

L'enjeu des CPE est un enjeu de main-d’œuvre et cet enjeu a une couleur très particulière en Abitibi-Témiscamingue, c'est les salaires très élevés du secteur minier arrachent beaucoup de main-d’œuvre qui s'en vont travailler dans les mines laissant des ressources inadéquates pour de plus petites entreprises qui ne peuvent plus suivre les salaires du secteur minier et ça, c'est très spécifique à la région ici , a-t-il dit.

Yves-François Blanchet a rappelé que son parti propose notamment la suspension de la PCRE pour attirer les travailleurs.

Le chef du bloc était accompagné des candidats Sylvie Bérubé d'Abitibi - Baie-James-Nunavik-Eeyou et Sébastien Lemire d'Abitibi-Témiscamingue.