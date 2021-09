Erin O’Toole fait volte-face sur les armes d’assaut

Erin O’Toole a fait cette déclaration lors d'une conférence de presse tenue à Vancouver, où il a rendu public son plan de lutte contre la criminalité.

Le leader est sous le feu des critiques après avoir tenu des propos visiblement en contradiction avec sa propre plateforme électorale en ce qui concerne l’interdiction des armes d’assaut, lors du Face-à-face de TVA jeudi. Depuis, il a pourtant eu plusieurs occasions de clarifier sa position sur les armes d’assaut.

Je veux que ma position sur les armes à feu soit parfaitement claire. Premièrement, l'interdiction des armes d'assaut restera en place. Deuxièmement, les restrictions actuelles d'un certain nombre d'autres armes à feu resteront en place. Une citation de :Erin O’Toole, chef conservateur

Avant cette volte-face, le chef conservateur se défendait de répondre clairement aux questions des journalistes lui demandant pourquoi il voulait renverser l’interdiction de 1500 fusils d’assaut de type militaire des libéraux.

Nous procéderons à une révision transparente du processus de classification des armes à feu afin d'éliminer les aspects politiques de ce processus et de faire participer le public aux décisions concernant la sécurité publique , a-t-il déclaré.

Le chef conservateur a reproché à Justin Trudeau de faire de la politique à l’américaine . Il a accusé le chef libéral d’avoir ignoré la montée de la criminalité et la contrebande des armes à feu en provenance des États-Unis .

Questionné sur ce qu'il ferait si l'examen recommandait la suppression de l'interdiction de 2020, il n'a pas répondu directement à la question, affirmant plutôt que l'examen serait un moyen de dépolitiser le contrôle des armes à feu.

Et puis. est-ce qu’il maintiendrait l’interdiction libérale des 1500 modèles d’armes à feu pour toujours ? La aussi, le chef conservateur répondu directement à la question se contentant de répliquer qu’il allait maintenir l’interdiction.

Le revirement de M. O’Toole survient alors que Justin Trudeau a annoncé plus tôt dimanche un renforcement des mesures de contrôle des armes à feu. Le chef libéral a promis la mise en place d’un programme gouvernemental de rachat volontaire d'armes à feu et une enveloppe de 1 milliard de dollars pour soutenir les provinces et les territoires qui interdisent les armes de poing.

Recruter plus de policiers

Selon M. O’Toole, les crimes violents ont augmenté au Canada pendant les mandats de M. Trudeau. Pour y remédier, il promet l’embauche de 200 agents supplémentaires pour la Gendarmerie royale du Canada (GRC) et il compte investir 100 millions de dollars sur cinq anspour appuyer la formation des services de police.

Chaque Canadien devrait pouvoir compter sur le fait que, lorsqu'il décroche le téléphone et compose le 911, quelqu'un répondra. Une citation de :Erin O’Toole, chef conservateur

Le budget de 100 millions de dollars sera destiné à la formation des policiers non provinciaux dans la lutte contre la cybercriminalité, l’exploitation sexuelle et la violence familiale.

De plus, le chef conservateur compte créer un poste d’ agent de liaison avec les nations autochtones, pour bâtir de la confiance et rebâtir des liens avec les Premières nations et les peuples autochtones urbains . À ce titre, le programme offrira de nouvelles façons pour les peuples autochtones de servir en uniforme , a-t-il spécifié.

Les contingents de la GRC seront déployés en majorité dans la région métropolitaine de Toronto, en Ontario, et au Lower Mainland, en Colombie-Britannique, a indiqué M. O'Toole. Ils seront spécifiquement affectés à la lutte contre la violence des gangs de rue et la contrebande d'armes et de drogues.

Le chef conservateur a également blâmé les candidats libéraux et néo-démocrates qui souhaitent définancer les forces de police. Je ne suis pas d’accord! , a-t-il lancé. On a besoin encore plus de policiers, pas moins.