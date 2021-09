En Islande, des scientifiques étudient le stress des baleines grâce à leur souffle

De leur petit voilier, un drone prend son envol : après six heures d'attente, les chercheurs de Whale Wise, un organisme pour la conservation marine, ont enfin aperçu une baleine à bosse.

Accrochées au châssis de l'aéronef, deux boîtes de Petri, un récipient cylindrique transparent, vont permettre de récolter les gouttelettes d'eau expulsées par l'animal.

Par essence, la durée de l'échantillonnage est brève, le temps d'une respiration, d'autant que si les drones perturbent moins les cétacés que les navires, ils peuvent toutefois eux aussi troubler leur comportement.

Cette fois, le drone survole l'animal avec prudence, traverse le souffle craché par la baleine et... réussit sa manœuvre. De retour à bord, il délivre au groupe sa précieuse collecte.

Enveloppés dans un film plastique de paraffine et congelés, les prélèvements seront envoyés dans un laboratoire pour être analysés.

Évaluer le niveau de stress

Le but de cette opération inédite est d'évaluer le niveau de stress via les hormones des cétacés, dans un contexte où de plus en plus de touristes se pressent pour les admirer, malgré une année quasi blanche en 2020 pour cause de pandémie.

Une baleine à bosse qui plonge dans les eaux islandaises est photographiée par Tom Grove, de Whale Wise. Photo : afp via getty images / TOM GROVE

En Islande, plus de 360 000 personnes sont parties en mer en 2019 dans l'espoir d'entrevoir des baleines pérégrinant dans les eaux argentées de l'Atlantique Nord, trois fois plus qu'il y a dix ans.

Près d'un tiers d'entre eux ont choisi de voguer depuis Husavik, en Islande, vers les eaux translucides de la baie de Skjalfandi.

Les précédentes études de l'impact du tourisme sur les baleines, qui se fondaient sur des observations comportementales, avaient conclu à des perturbations mineures liées au tourisme baleinier.

La plus récente, en 2011, avait mis en lumière les troubles liés aux excursions sur les baleines de Minke – aussi appelées petits rorquals – en baie de Faxafloi, à quelques encablures de la capitale Reykjavik, plus au sud.

Nous avons constaté que les petits rorquals étaient gênés pendant leur repas, mais que ce n'était qu'une perturbation à court terme , rapporte l'une des auteurs de l'enquête, Marianne Rasmussen, qui dirige le Centre de recherche de l'Université d'Islande à Husavik. Cela n'a pas affecté [leur] forme physique générale .

Une méthode déjà utilisée

La méthode utilisée par Whale Wise cet été a déjà été employée ailleurs par des biologistes, mais c'est la première fois que des scientifiques y recourent en Islande.

Examiner des hormones telles que le cortisol, qui est une hormone liée au stress, permet ensuite de déterminer les niveaux de stress physiologique de ces baleines. Une citation de :Tom Grove, 26 ans, doctorant à l'Université d'Édimbourg, cofondateur de Whale Wise

Depuis 2018, 59 souffles de baleines ont été collectés. Si seuls 50 seraient nécessaires pour rendre l'analyse pertinente, le scientifique espère en recueillir en tout une centaine.

Cet été, une partie des prélèvements ont été effectués avec une association environnementale française, Unu Mondo Expedition, présente en Islande pendant un mois pour une expédition sur les thématiques liées aux changements climatiques.

Les baleines absorbent le CO 2

Les baleines sont importantes pour nous, pour vivre, parce qu'elles participent à un écosystème sur notre planète , souligne Sophie Simonin, 29 ans, cofondatrice de l'association.

Elles absorbent aussi énormément de CO 2 , ajoute la militante écologiste.

D'après une étude de décembre 2019 du Fonds monétaire international (FMI), chaque grande baleine séquestre en moyenne 33 tonnes de dioxyde de carbone.

Attraction touristique, la baleine est également chassée en Islande.

Malgré le moratoire, l'Islande a repris la chasse à la baleine en 2003. Photo : The Associated Press / Adam Butler

La chasse commerciale à la baleine a été interdite en 1986 par la Commission baleinière internationale (CBI) mais l'Islande, qui s'était opposée à ce moratoire, l'a reprise dès 2003.

Seule la chasse à la baleine bleue, interdite par la commission, l'est aussi en Islande.

Cependant, en dépit de quotas délivrés jusqu'en 2023 (209 prises pour le rorqual commun et 217 pour la baleine de Minke), aucun mammifère n'a été harponné en 2021, pour la troisième année consécutive.