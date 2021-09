72 feux de forêt dans le nord-ouest de l’Ontario

Selon les Services de l'aviation, des feux de forêt et des urgences (AFFES), 58 de ces feux étaient sous surveillance, trois n'étaient pas maîtrisés, 10 étaient maîtrisés et un feu ne risquait plus de se propager grâce aux efforts d'extinction.

31 de ces feux sont situés dans le district de Sioux Lookout. 24 sont dans le district de Red Lake.

Aucun feu ne brûle actuellement dans le district de Thunder Bay.

Dans le reste de la région, on compte sept feux dans le district de Nipigon, cinq dans le district de Fort Frances, quatre dans le district de Dryden et un dans le district de Kenora.

L'agence a déclaré que le risque d'incendie était faible à modéré dans toute la région, avec une petite zone de risque élevé dans le district de Fort Frances.

La saison des feux de 2021 se termine le 31 octobre.