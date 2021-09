Le passeport vaccinal, un défi pour les organisateurs du Festival d’humour d’Alma

Le 1er septembre, cet outil est devenu indispensable notamment pour les gens de 13 ans et plus qui veulent assister à des événements culturels.

L'entrée en vigueur de cette nouvelle règle sanitaire a poussé de nombreux acheteurs de billets à exiger d'être remboursés. Le Fondateur du Festival d'humour d'Alma, Maxime Fortin, estime qu'environ 20 % d'entre eux ont voulu récupérer leur argent. Il ajoute que les spectateurs restants ont dû s'armer de patience surtout au début de l'événement.

« C'est vraiment un gros défi d'avoir à gérer le passeport vaccinal. Jeudi dernier, durant la première soirée, on a eu une bonne file d'attente. On s'habituait. Ça a pris 45 minutes [pour accueillir tout le monde] et on a commencé le spectacle un peu plus tard que prévu », raconte M. Fortin.