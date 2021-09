Plus de 400 participants au Raid aventure Joannès

Il s'agit d'une course de 5 km durant laquelle les participants vont devoir surmonter plus de 30 différents obstacles.

90 bénévoles sont mobilisés pour assurer le bon déroulement de l'événement.

La directrice générale de l'Association forestière de l'Abitibi-Témiscamingue, Isabelle Boulianne, explique que l'argent amassé servira à financer des activités de son organisme.

D'abord et avant tout, c'est pour faire la promotion d'un mode de vie sain et actif. L'Association forestière, le Parc aventure Joannès, ça fait partie de nos valeurs. On travaille beaucoup avec la jeunesse, et tous les profits sont retournés aux programmes éducatifs de l'Association forestière , dit-elle.

La directrice générale de l'Association forestière de l'Abitibi-Témiscamingue, Isabelle Boulianne. Photo : Radio-Canada / Boualem Hadjouti

Les organisateurs ont été contraints de limiter le nombre de participants en raison de la pandémie.

Isabelle Boulianne rappelle que l'événement se tient dans le respect des règles sanitaires en place.

Les gens vont devoir avoir le passeport vaccinal pour accéder au site, toute personne qui ne l'a pas ne pourra pas mettre le pied sur le terrain. La distanciation, le désinfectant, tout a été pensé au niveau de la circulation sur le site pour répondre aux normes qu'on nous a demandées , fait savoir Isabelle Boulianne.

L'an passé, l'événement n'a pas eu lieu en raison de la situation sanitaire.

Fany et Jesse de Montigny participent pour la troisième fois au Raid aventure Joannès. Photo : Radio-Canada / Boualem Hadjouti

Plusieurs participants avaient hâte de prendre part à l'événement puisque le nombre de participants était limité.

C'est le cas de Jesse et de Fany de Montigny, qui viennent de Rouyn-Noranda et qui participent à la course pour la troisième fois.

Nous autres, on a pris ça familial. C'est le fun de tout le temps le faire avec le même gang. C'est une des premières courses qu'on va refaire depuis le début de la pandémie. Et c'est le fun qu'ils soient en mesure de la faire cette année , dit Jesse de Montigny.

Encore là, c'est un défi de se mettre en forme, de faire ça familial. C'est toujours un bon défi l'été et ça change de faire ça au gym ou à la maison , ajoute Fany de Montigny.