Justin Trudeau accuse Erin O’Toole d’être à la solde des lobbys des armes à feu

Après avoir laissé ses troupes tirer à boulets rouges dimanche sur le chef Erin O’Toole en l’accusant d’avoir « menti » sur sa position concernant les armes d’assaut, le chef libéral a de nouveau souligné les intentions des conservateurs d’annuler l’interdiction des armes de type militaire, et ce, malgré les déclarations contradictoires du chef conservateur.

En conférence de presse, Justin Trudeau a fait référence aux propos d’Erin O’Toole tenus lors du Face-à-Face diffusé sur le réseau TVA jeudi, où il a indiqué qu’il maintiendrait l’interdiction des armes d’assaut s’il formait le prochain gouvernement.

Il veut rendre ces armes légales de nouveau et il tente de tromper les Canadiens pour y parvenir , a-t-il martelé au micro de son lutrin, qui affichait le dessin d'une arme d'assaut barré d’un symbole d’interdiction.

La plateforme du Parti conservateur du Canada (PCC) mentionne noir sur blanc l’abolition du projet de loi C-71 et du décret de mai 2020, qui interdisent la vente, l’achat et l’utilisation de quelque 1500 types d’armes et qui resserrent le contrôle d'armes de type militaire.

On ne peut pas laisser les conservateurs revenir aux années de Stephen Harper dans lesquels ces armes d'assaut étaient légales. Une citation de :Justin Trudeau, chef libéral

Dans la Ville Reine, Justin Trudeau a plaidé pour un durcissement des lois sur les armes d’assaut. « Faire passer les intérêts du lobby des armes avant ceux des Canadiens, je n'appelle pas ça du leadership, surtout lorsqu'il [Erin O'Toole] essaie de faire passer la vérité aux Québécois et aux Canadiens », a-t-il déclaré, notant les contradictions du chef conservateur.

Le leader libéral a expliqué que son adversaire s’est mis lui-même dans une situation difficile, partagé entre ses promesses faites aux lobbys des armes et à l’extrême droite. Samedi soir, Erin O’Toole dit à la population pour se faire élire qu’il ne légalisera pas les armes d’assaut, mais à la page 96 de sa plateforme, c’est écrit qu’il abrogera nos interdictions sur les armes d’assaut , a-t-il dit.

Un programme de rachat obligatoire

S’il est reporté au pouvoir, le chef libéral promet que son gouvernement obligera les propriétaires de ces types d’armes de les revendre aux autorités ou de suivre le processus visant à les rendre à tout jamais inutilisables .

Cette dernière mesure est d'ailleurs réclamée depuis plusieurs années par plusieurs associations représentant les victimes de tueries. M. Trudeau estime qu'il écoute les demandes de ces groupes.

On a banni les armes de style militaire au mois de mai passé et on continue de travailler pour s’assurer que cette interdiction d’acheter, de vendre ou d’utiliser ces armes soit la plus forte possible , a-t-il affirmé.

On va donner le choix aux gens : ou bien ils revendent ces armes au gouvernement pour qu’il les détruise ou bien on se charge de les rendre inutilisables. Une citation de :Justin Trudeau, chef libéral

Le chef libéral a également assuré qu’il interdirait les chargeurs à haute capacité afin de limiter le nombre de balles que les armes à feu peuvent contenir. Il s’engage aussi à débloquer un milliard de dollars pour soutenir les provinces et territoires qui appliquent l'interdiction des armes de poing.

Politiser l'enjeu des armes?

Le chef du Bloc québécois Yves-François Blanchet était à Val-d'Or dimanche matin. Photo : Radio-Canada

En visite à Val-d'Or, le chef du Bloc québécois Yves-François Blanchet s’est fait interroger à savoir s’il considère que les libéraux de Justin trudeau tentent ou non de politiser la question du contrôle des armes d’assaut à deux semaines du vote.

Une des vertus de la démocratie est qu’à l'approche d'un vote la pression populaire oblige les formations politiques à assouplir leur rigueur idéologique , a-t-il répondu lors d’une mêlée de presse.

Yves-François Blanchet estime que les libéraux ont probablement fait la lecture de leur campagne électorale et choisi d’opérer un changement.

Ils semblent avoir décidé qu’il fallait qu’ils lâchent du lest sur un certain nombre d’enjeux ou qu’il y avait du capital politique à gagner sur un certain nombre d’enjeux. Nous, on n’a pas changé nos positions , a-t-il affirmé.

L'affaire Raj Saini

À son tour, Justin Trudeau a été interrogé après son discours par la presse sur ce qu’il pense des nouvelles informations concernant son député sortant de Kitchener-Centre en Ontario, Raj Saini, qui s’est retiré de la course samedi après avoir fait l’objet d'une série d'allégations d’inconduites sexuelles.

On a suivi des processus avec rigueur que l’on cherche constamment à améliorer , a-t-il répondu, en ajoutant qu'il y aura une réflexion au sein du parti sur ce qui aurait dû et aurait pu être fait différemment dans cette affaire.

Le chef libéral a admis que sa réponse n’est pas très satisfaisante , mais que c’était la seule réponse présentement qu’il pouvait donner pour des raisons de confidentialité. Il a toutefois confirmé que M. Saini n’était plus membre du caucus libéral.

Raj Saini briguait un nouveau mandat dans la circonscription ontarienne de Kitchener-Centre, malgré des allégations d'inconduites. Photo : Facebook/Raj Saini

De son côté, le chef du NPD, Jagmeet Singh, a déclaré plus tôt au cours d'une conférence de presse tenue à Ottawa que la décision de M. Saini de mettre fin à sa candidature était un autre exemple dans lequel M. Trudeau manque de leadership.

Il a fait remarquer que c'est le député sortant de Kitchener-Centre en Ontario qui a décidé de se retirer et non le chef qui est intervenu pour lui montrer la porte.

Ce qui est plus important, c’est le fait que M. Trudeau, premièrement, n’a pas agi quand son parti a reçu les allégations. Rien n’a été fait. Il n’a pas lancé d’enquête. […] Deuxièmement, il n’a pas agi pour montrer quelles sont ses valeurs , a-t-il affirmé.

À son avis, on ne peut pas prononcer de belles paroles sans ensuite passer aux actions concrètes . Quand de telles allégations font surface, on prend des actions. On fait quelque chose , a-t-il signalé, déplorant le laisser-aller du chef libéral.

Les conservateurs réclament une enquête

De son côté, la candidate conservatrice Michelle Rempel Garner a envoyé une lettre au greffier de la Chambre des communes, Charles Robert, concernant une enquête visant à déterminer si la plaignante, dans le cas des allégations contre M. Raj Saini, a été empêchée de participer à une enquête, conformément à l’application de la Politique sur la prévention du harcèlement et de la violence en milieu de travail des députés de la Chambre des communes du Bureau de régie interne.