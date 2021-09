Les thèmes des débats des chefs sont dévoilés

Les cinq thèmes annoncés par le Groupe de diffusion des débats sont, en ordre alphabétique :

les Autochtones, l’identité et la culture;

le coût de la vie et les finances publiques;

l’environnement;

la justice et les affaires étrangères;

et la pandémie et la santé.

Chacun sera discuté de la manière suivante : il y aura d’abord la présentation d'une question d’un citoyen ou d’une citoyenne, puis un débat entre deux chefs suivra.

Par la suite, la discussion se poursuivra entre trois chefs, avant qu’une question soit posée par un journaliste à chacun des chefs. Pour terminer chaque segment, il y aura un débat ouvert entre les cinq leaders.

Les citoyens avaient été conviés, au mois d’août, à soumettre des questions qu’ils souhaitaient poser aux chefs de partis fédéraux. Au total, 895 questions ont été soumises et quelques-unes d’entre elles seront retenues mercredi soir.

Le débat en français sera animé par Patrice Roy (Radio-Canada), avec la participation des journalistes Hélène Buzzetti (Les coops de l’information), Guillaume Bourgault-Côté (L’actualité), Paul Journet (La Presse) et Marie Vastel (Le Devoir).

La journaliste Noémi Mercier (Noovo Info) sera chargée des segments réservés aux questions que les citoyens vont poser directement aux cinq chefs de partis.

D’ailleurs, les leaders présents au débat mercredi soir seront, par ordre alphabétique, Yves-François Blanchet (Bloc québécois), Erin O’Toole (Parti conservateur du Canada), Annamie Paul (Parti vertu du Canada), Jagmeet Singh (Nouveau Parti démocratique) et Justin Trudeau (Parti libéral du Canada).

L’heure de la visite des chefs sur le plateau, leur heure d’arrivée sur les lieux du débat, leur position aux lutrins sur la scène, l’ordre des réponses pendant le débat ainsi que l’ordre des conférences de presse d’après-débat ont été déterminés par tirage au sort le 1er septembre.

Le débat des chefs en français sera diffusé intégralement et gratuitement sur de nombreuses plateformes numériques, sur 11 réseaux de télévision, à la radio, et il sera accessible dans plusieurs formats – comme le sous-titrage codé, la vidéodescription et la langue des signes québécoise.

Outre le français et l’anglais, le débat sera aussi disponible dans neuf autres langues, y compris trois langues autochtones.

L'événement est rendu possible grâce au partenariat de 10 médias d’information qui forment le Groupe de diffusion des débats.

Débat en anglais

Le débat des chefs en anglais sera quant à lui diffusé le lendemain, jeudi, entre 21 h et 23 h. Les thèmes couverts seront l’accessibilité, le climat, le leadership et la responsabilisation, la réconciliation et, finalement, la reprise post-COVID.

Il sera animé par Shachi Kurl, présidente de l’Institut Angus Reid, avec la participation de Rosemary Barton (CBC News), Melissa Ridgen (APTN News), Evan Solomon (CTV News) et de Mercedes Stephenson (Global News).

Il s’articulera autour d’une question citoyenne, puis d’une question de la modératrice ou d’un journaliste à chaque chef, avant un débat entre trois chefs et, enfin, un débat ouvert avec les cinq chefs.

Le débat en anglais sera lui aussi largement diffusé sur les plateformes numériques, à la télévision et à la radio, dans plusieurs formats – comme le sous-titrage et la vidéodescription.