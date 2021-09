Natashquan connaît une saison touristique historique

Tout à l'est de la route 138, le village de Natashquan a recensé un nombre historique de visiteurs cet été, ce qui témoigne de l’engouement touristique grandissant envers l’ensemble de la région.

Des véhicules récréatifs, des marcheurs, des plages débordantes de vie : les signes de la curiosité des Québécois envers le mythique de village natal de Gilles Vigneault sont nombreux.

Les chiffres confirment la tendance. Au bureau d'accueil touristique, environ 9200 visiteurs sont venus s’informer au courant de l’été.

Habituellement, une année type à Natashquan, c’est autour de 3000 visiteurs au bureau d'accueil. L’an passé, c’était environ 7000 visiteurs. Cette année, c’était un record absolu , explique Fanny Lachambre, coordonnatrice à la Corporation de développement patrimonial, culturel et touristique de Natashquan (COPACTE).

Et le nombre absolu de visiteurs au village pourrait être plus grand encore. La COPACTECorporation de développement patrimonial, culturel et touristique de Natashquan estime qu’environ un tiers des touristes s’arrêtent à leur bureau pour s’informer.

On peut dire qu’on aurait dépassé les 25 000 visiteurs à Natashquan cet été , estime Mme Lachambre.

Plusieurs ont pu admirer le bord de mer, omniprésent dans la vie des résidents de Natashquan (archives). Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Mageau

La mairesse de Natashquan, Marie-Claude Vigneault, s’est dite emballée par la popularité du village, et des retombées économiques importantes qui en découle. Elle est d'avis que tous étaient mieux préparés pour la saison.

Ça a bien été! On avait engagé des préposés supplémentaires au camping municipal, il y avait des zones de débordement pour les véhicules récréatifs. Tout s’est déroulé dans l’ordre et les gens étaient mieux préparés , raconte la mairesse Vigneault.

Hébergements insuffisants

Si la municipalité est parvenue à accueillir un nombre record de visiteurs cet été, les acteurs touristiques du village s’entendent sur le fait que l’offre d'hébergement doit encore être bonifiée.

Plus de places pour les visiteurs, mais aussi pour les travailleurs de l’extérieur qui viennent répondre à un besoin en main-d'œuvre.

On n’a pas de place pour les héberger! Il faudrait qu’on travaille en collaboration avec la municipalité pour développer des minimaisons, ou trouver une façon d’être capables d’héberger le monde qui vient travailler à Natashquan , affirme Magella Landry, aubergiste et président de la COPACTECorporation de développement patrimonial, culturel et touristique de Natashquan .

À son auberge, Magella Landry a servi trois fois plus de repas qu'à l'habitude aux touristes de passage (archives). Photo : Photo offerte par Magella Landry

Un défi sur lequel l’administration municipale compte s’attarder.

L’annonce récente du ministre des Affaires autochtones Ian Lafrenière, qui décrivait sa volonté de transformer le village voisin de Pointe-Parent en destination touristique, soulève toujours des questionnements chez la mairesse de Natashquan.

Selon cette dernière, dédoubler l’offre touristique en la sortant du centre du village ne serait pas nécessairement souhaitable.

Le projet de Pointe-Parent est encore en phase d’élaboration. Le ministre est venu expliquer sa vision, mais des discussions doivent encore être faites avant que ça devienne concret , explique Marie-Claude Vigneault.

Le gouvernement du Québec souhaite donner une vocation touristique au village de Pointe-Parent, dont les quelques résidents font face à un programme de rachat de leur propriété. Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Mageau

Mettre en valeur les gîtes de Natashquan et leur pleine capacité d'accueil serait un pas dans la bonne direction selon elle.

La mobilisation des résidents vers un développement touristique durable et respectueux du territoire est bien en place. Les acteurs du milieu se tournent déjà vers la prochaine saison, qu’ils espèrent aussi réussie que cette année.

Avec la collaboration de Lambert Gagné-Coulombe