Une terre gratuite pour se lancer dans l’agriculture

Une entrepreneure de Brome-Ouest a pu bénéficier de l'aide inestimable de propriétaires qui ont décidé de lui prêter leur terrain pour l'aider à démarrer sa jeune entreprise.

J'ai eu le goût de faire quelque chose qui aurait un impact sur la communauté, on entend beaucoup parler d'autonomie alimentaire. Une citation de :Jacques-André Dupont, propriétaire

En mars dernier, le propriétaire présente sur les réseaux sociaux cette occasion d’accès à la terre. L’engouement monstre que cette annonce génère auprès des agriculteurs dépasse ses attentes!

Ça a été un peu comme un tsunami, il y a eu beaucoup, beaucoup de projets qui sont arrivés [...] Nous, on ne connaît pas ça, on n'est pas des agriculteurs, on n'avait pas une compréhension de ce qui était possible de faire chez nous , explique-t-il.

Pour trouver la perle rare, il a pu compter sur le service Arterre, qui jumelle aspirants agriculteurs et propriétaires.

L'objectif ultime, c'est de permettre à de jeunes entreprises de trouver un lieu où démarrer leur entreprise agricole [...] des fois, c'est un peu méconnu le bienfait de l'établissement d'une entreprise agricole sur la terre dans le sens que quand les entreprises vont quitter, souvent le sol va être de meilleure qualité, la terre va avoir eu un dynamisme, un renouveau , fait valoir Élyse Cardinal, conseillère en relève agricole au CLD Brome-Missisquoi.

Ensemble, ils ont enfin trouvé la candidate idéale : Émilie Tremblay et son entreprise d'élevage.

Émilie Tremblay ne cache pas sa reconnaissance à l'égard du geste posé par M. Dupont et sa conjointe. Photo : Radio-Canada / Yannick Cournoyer

Les Pâturages du Lac-Brome, en fait, je le décris comme de la production animale régénératrice, donc je fais la production de bœuf, d'agneau, de volaille et au pâturage , explique la propriétaire de Pâturage du Lac-Brome.

Une agriculture régénératrice

La jeune productrice le souligne : le modèle de l'agriculture régénératrice est au cœur de son projet. Les animaux, grâce à leur travail, amélioreront la qualité du sol qui est à l'abandon depuis un certain temps.

Dans l'agriculture régénératrice, c'est les animaux qui sont dans le champ qui font le travail de régénération en fertilisant directement le pâturage et aussi, en faisant des rotations plus rapides, ils ne vont pas aller manger toute l'herbe, ce qui va favoriser la repousse et leur permettre de rester plus longtemps au pâturage , décrit-elle.

Souvent, en agriculture, on prend beaucoup de la terre et on ne redonne pas assez, du moins pas de manière naturelle. Une citation de :Émilie Tremblay, propriétaire Pâturage du Lac-Brome

D'ici quelques semaines, les brebis d'Émilie viendront paître dans le champ de Jacques-André Dupont, redonnant son potentiel à cette parcelle de terre.

La terre en friche de Jacques-André Dupont accueillera bientôt les animaux d'Émilie Tremblay. Photo : Radio-Canada

Ici, on a un bon exemple de champ qui est en friche et qu'on ne peut pas couper pour le foin, mais pour les animaux, ça ne pose pas de problème d'aller là. Ils vont aller faire le ménage dans la friche et ça va permettre après ça aux bonnes herbes de se mettre à repousser et éventuellement de transformer ce 10 acres de friche là en pâturage luxuriant , souligne Émilie Tremblay.

Au-delà des avantages environnementaux, cette pratique demeure avantageuse également pour la productrice, qui minimise ainsi l'achat de produits venant de l'extérieur, tel que de la nourriture ou du foin pour ses animaux.

Un coup de foudre amical

Le couple propriétaire ne tire aucun revenu de l'entreprise d'Émilie. Et rapidement, cette association leur a offert beaucoup plus, du moins sur le plan humain.

Notre investissement, il n'y avait pas une visée de refaire de l'argent avec ça, on va bénéficier du travail d'Émilie sur nos terres, ça c'est sûr, donc il y a une vraie valeur à ça, mais ce n'était pas un deal d'affaires pour nous autres , souligne Jacques-André Dupont.

Émilie Tremblay, ainsi que Jacques-André Dupont et sa conjointe ont rapidement tissé des liens à la suite de leur association. Photo : Radio-Canada / Yannick Cournoyer

C'est plutôt un coup de foudre amical qui s'est opéré entre l'agricultrice et les propriétaires du terrain.

La semaine passée, c'était le fun, on a soupé, les filles étaient là avec leurs familles! C'est un gros bonbon, ce projet-là pour nous autres , se réjouit Jacques-André Dupont.

C'est une belle rencontre et un gros plus, la relation qui est née de ça, ça va plus loin que strictement louer des pâturages. Une citation de :Émilie Tremblay, propriétaire Pâturage du Lac-Brome

Le trio espère maintenant convaincre d'autres propriétaires de suivre ses traces.

Je pense que ça a déjà commencé. Émilie a déjà deux autres partenaires avec des terres, il y a d'autres gens qui l'ont appelé, il y a d'autres gens qui m'ont appelé pour connaître notre expérience et je sais qu'à l'Arterre ils ont eu des appels , illustre Jacques-André Dupont.

Émilie et Jacques-André comptent bien tout mettre en œuvre pour que leur association devienne un exemple de réussite en la matière.

L'agricultrice a d'ailleurs du pain sur la planche. Après avoir rénové une grange pour les abriter, ses 12 brebis s'installeront sur cette terre à revitaliser, dès cet automne. Dans un avenir pas si lointain, elle imagine déjà une centaine de bêtes paître sur ce terrain.

D'après le reportage de Marion Bérubé