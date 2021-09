Vive opposition à l’ouverture de bleuetières dans l’ancien champ de tir de Tracadie

À lire aussi : Le N.-B. veut voir des bleuetières sur l’ancien champ de tir de Tracadie

Le gouvernement provincial souhaite utiliser plus de 2000 hectares des terres de l'ancien champ de tir et des environs pour l'exploitation du bleuet.

Les amateurs de chasse, de pêche et de plein air s'opposent vivement à ce projet.

C'est de valeur de le perdre , déplore Kevin Duguay. C'était vraiment un très bel endroit. Je me souviens, je venais ici avec mon père, je devais avoir six ou sept ans. Ça fait partie de notre culture, le camp militaire , avance-t-il.

Nous autres, on voudrait protéger cette zone-là , déclare Florent Richardson. C'est une zone récréotouristique, puis c'est pour tout le monde.

Je pense que les chasseurs et les pêcheurs ont déjà donné beaucoup pour la relance économique, en laissant les terres de la couronne s'en aller , estime Euclide Haché. Je pense que le si peu qu'il nous reste, c'est un joyau à préserver.

Le poumon de la Péninsule acadienne, dit Keith Chiasson

Le gouvernement affirme que les espaces qui ne seront pas exploités par les bleuets seront gérés de façon durable.

Ce n'est pas la première fois qu'ils disent ça , avance Kevin Duguay. Là ils vont faire ça, ils vont laisser ça une coupe d'année de même, le temps que le monde se calme. Et là, dans une couple d'année, ils vont donner une coupe d'acres et une autre coupe d'acres.

On n'a rien contre les bleuets, mais on devrait peut-être regarder quelque part d'autre, pour nous laisser le petit terrain où on peut s'amuser, pour que l'on continue de s'amuser dedans , estime Euclide Haché.

Le camp militaire, c'est comme le poumon de la Péninsule acadienne , déclare le député provincial de Tracadie, Keith Chiasson. On pourrait même dire que c'est la forêt amazonienne de la Péninsule acadienne.

Manifestation à l'horizon

Le député demande au gouvernement de revenir sur sa décision, puisqu'il juge qu'il n'y a pas d'acceptabilité sociale.

Les gens de la région ne sont pas contre le secteur des bleuetières ou le développement de nouvelles bleuetières , affirme-t-il. Ce qu'ils disent, c'est que ça doit être fait de façon équilibrée. Et de ce qu'on entend, avec la position du gouvernement qu'ils ont prise, c'est que là, on dépasse cet équilibre-là .

Sans l'approbation des gens de Tracadie, le gouvernement va de l'avant , a déploré l'artiste Serge Brideau, s'exprimant sur les réseaux sociaux, avant de lancer un appel à la mobilisation. Soyez à l'affût, on va vous annoncer une grosse manifestation, ça s'en vient.

Pour sa part, Bleuet NB, l'organisme qui représente les bleuetières de la province, s'est dit satisfait de la décision du gouvernement cette semaine.

Son représentant a souligné entre autres que l'on a augmenté les bandes de protection autour des rivières à la suite de discussions avec les intervenants du milieu.

Toutefois, plusieurs personnes ont l'impression que peu de citoyens ont assisté à ces réunions tenues durant l'été et ils ont l'intention de crier haut et fort leur mécontentement.

