Les policiers maîtrisent le père de l’enfant disparu à Sainte-Paule

Recherchés depuis mardi soir, l'homme de 36 ans et son fils avaient été localisés samedi dans une résidence de Sainte-Paule, près de Matane. L'alerte Amber avait donc été levée samedi en fin de journée.

Le père et le fils sont ensuite demeurés confinés jusqu'au dénouement, dimanche midi.

Selon le porte-parole de la Sûreté, le sergent Claude Doiron, les négociations entre l’individu et les policiers qui ont duré toute la nuit se sont poursuivies jusqu'en fin de matinée.

Présentement, l’homme est interrogé par les policiers. L’enquête entourant ces événements se poursuit.

Les événements ont donné lieu à une alerte Amber parmi les plus longues de l’histoire du Québec, depuis la mise en place de l’alerte, en 2003.

Durant toute la semaine, la population a dû conjuguer avec un important déploiement policier. Hélicoptère, véhicules tout-terrain, camions et autopatrouilles ont sillonné le territoire, jour et nuit, de façon continue.

Les véhicules de la SQ étaient encore nombreux, dimanche matin, au village.

À Sainte-Paule, une partie de la route de l’église – la route principale du village – était d'ailleurs fermée dimanche matin.

Un large périmètre de sécurité avait été mis en place afin d’éviter que la population circule dans le secteur où le père et son fils étaient enfermés.

La population n'oubliera pas de sitôt ce branle-bas de combat, indique le maire de Sainte-Paule, Pierre Dugré. C’est sûr qu’il y a des souvenirs qui vont rester. Le temps va arranger les choses. S’il y a des personnes qui ont besoin d'un soutien, ne pas hésiter à entrer en communication avec la municipalité ou avec des ressources d’aide.

Des intervenants psychosociaux ont rendu visite à des résidents du village ces derniers jours afin d’aider la population à gérer le stress engendré par la situation.

Le maire se dit maintenant très soulagé. L’ensemble de la population va pouvoir recommencer à respirer.

On écoute la télé pour des cas de même et on se dit que jamais ça ne va arriver chez nous, mais on se rend compte que, même si on est une petite municipalité, on n’est pas à l’abri.

Une citation de :Pierre Dugré, maire de Sainte-Paule