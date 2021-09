Un motocycliste succombe à ses blessures après un accident à Montréal

L'accident est survenu au cours de l'après-midi, dans l'arrondissement Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce.

Le véhicule utilitaire sport (VUS) et la moto roulaient tous les deux sur la rue Saint-Jacques, l'un en direction ouest et l'autre vers l'est, avait relaté le SPVMService de police de la Ville de Montréal , selon les témoignages recueillis.

La collision est survenue au milieu de l'intersection Beaconsfield alors que le VUS effectuait un virage vers le nord. La vitesse ne serait pas en cause , avait mentionné l'agente Véronique Dubuc, porte-parole au SPVMService de police de la Ville de Montréal .

Le décès du motocycliste a été constaté dans un centre hospitalier à Montréal.

Le conducteur de la voiture, âgé de 30 ans, n'a quant à lui subi aucune blessure.