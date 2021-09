Des agriculteurs du Nord se sentent ignorés par les partis fédéraux

Le manque de main-d’oeuvre et les changements climatiques sont deux enjeux électoraux importants pour les agriculteurs du Nord de l’Ontario.

Notre population vieillit et la technologie est de plus en plus présente dans la production agricole , souligne Jordan Miller, un producteur de boeuf de l’île Manitoulin qui siège au conseil de l’Association des producteurs de boeuf de l’Ontario.

Pourtant, dit-il, il est toujours aussi important de nourrir les Canadiens. Alors, qu’est-ce que nous devrions faire pour attirer les jeunes?

M. Miller estime qu’aucun des partis, en prévision du scrutin du 20 septembre, n’a grand-chose à proposer aux agriculteurs.

Ça fait bien longtemps que l’agriculture n’a pas été une priorité lors d’une campagne électorale , commente-t-il. Cela tient notamment au fait que de moins en moins de Canadiens produisent de la nourriture pour le Canada, alors on représente moins de votes.

Le producteur était notamment heureux que les trois principaux partis, les conservateurs, les libéraux et le NPDNouveau Parti démocratique , reconnaissent que l’agriculture peut contribuer à la séquestration du carbone.

Il rappelle que les libéraux, notamment, ont reconnu que la rotation des pâturages était un moyen d’enrichir les terres agricoles.

Jordan Miller affirme que les changements climatiques sont une question importante pour les agriculteurs.

Rétablir l’équilibre

Peggy Brekveld, une productrice laitière de la région de Thunder Bay et présidente de la Fédération de l’agriculture de l’Ontario, considère elle aussi que les changements climatiques sont un problème urgent.

Les fermiers sont aux premières loges, à son avis. Nous devons composer avec les conditions météo quotidiennement. Nous savons que les conditions changent et nous devons trouver des moyens de réduire l’impact de ces changements.

Mme Brekveld est déçue de ne pas avoir entendu les principaux partis parler d’un code de conduite pour les détaillants en alimentation.

Le prix des aliments a augmenté depuis le début de la pandémie, mais les producteurs ne touchent pas beaucoup plus d’argent , déplore-t-elle. Quelqu’un d’autre dans la chaîne de distribution encaisse ces profits.

Elle note que des pays comme le Royaume-Uni ont adopté un code de conduite qui aide à établir des contrats plus équitables entre les fermiers et les détaillants en alimentation.

D'après les informations de CBC