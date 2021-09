La saison des pommes est hâtive en Estrie

Selon le copropriétaire du verger le gros Pierre de Compton, le printemps hâtif a permis aux pommiers de produire leurs fruits plus tôt.

La floraison a été plus tôt d'environ six ou sept jours, donc les pommes arrivent plus tôt un peu cette année, on est contents ! Une citation de :Gaétan Gilbert, copropriétaire, verger le gros Pierre

En plus d'arriver tôt, les pommes sont plus nombreuses sur les branches.

Cette année, on a plus de pommes que l'année dernière, c'est certain. En fin de semaine, on a la paulared en autocueillette, la lobo s'en vient. La McInstosh, elle ne se fera pas attendre trop longtemps. Cette année, les amateurs de pommes vont être servis en termes de quantité , explique David Lafond, le propriétaire du verger la Pommalbonne.

L'an deux est plus facile pour les producteurs

Après une année et demie d'incertitude, cette deuxième saison sous le signe de la pandémie a meilleur goût pour les producteurs de pommes:

L'an passé, ça a été un peu plus compliqué, il fallait tout mettre en branle, mais là, tout a été rodé. On était prêts, les affiches étaient faites, pour nous, c'est facile de faire respecter le un mètre avec les gens, lavage de mains et tout ça , décrit Gaétan Gilbert.

Les vergers ont d'ailleurs pu tirer profit de la pandémie, qui a poussé plusieurs Québécois à acheter local.

Ce n'est pas en termes de quantité d'achats, c'est la régularité des clients. Ils viennent plus souvent, ils sont vraiment contents, quand on prend le temps de leur expliquer nos produits. Ils comprennent que c'est de la terre à l'assiette directement , illustre David Lafond.

Devant une telle abondance de pommes, les propriétaires de vergers espèrent que les gens seront au rendez-vous tout l'automne.

D'après le reportage de Pierrick Pichette.