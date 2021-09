Le tourisme au ralenti sur l’Isle-aux-Coudres à cause de la grève des traversiers

Les professionnels du tourisme à l’Isle-aux-Coudres ne sont pas à la fête. Ce week-end prolongé est habituellement très occupé pour eux. Cette année, il n’en est rien à cause de la grève des traversiers.

En dépit de ce mouvement des travailleurs qui paralyse une bonne partie du trafic fluvial au Québec, des navettes reliant l’île à Saint-Jospeh-de-la-Rive continuent de circuler parce que le service est considéré comme étant essentiel.

Mais les passages sont nettement moins nombreux qu’à l’accoutumée. Les commerçants en ressentent les conséquences.

La fin de semaine de la fête du Travail, c'est la deuxième plus grosse fin de semaine qu'on a sur l'île. Là présentement, on se croirait pratiquement au mois de novembre , dépeint Éric Desgagnés, propriétaire de Cidrerie Vergers Pedneault.

La grève de ce week-end n’est qu’un nouvel épisode qui met à mal son activité. D’autres sont survenus auparavant.

Depuis un mois, les annonces de grève et les perturbations du fait que la Société des traversiers n’est pas capable de mettre un second traversier font qu’on a perdu plus de 100 000 dollars de revenus. (...) C’est vraiment un grave, grave problème pour l’économie de l’île , révèle Guy Rousset, président de l’hôtel Cap-aux-Pierres.

Johanne Côté, la directrice générale de la Chambre de commerce de Charlevoix, dresse le même constat.

On a vraiment l'impression que l'île est prise en otage à l'heure actuelle par la STQSociété des traversiers du Québec . Et ça fait en sorte que l'économie tourne beaucoup moins rond.

Un conflit en passe d'être réglé

Les employés syndiqués en grève sont en négociation pour le renouvellement de leur convention collective qui est échue depuis mars 2020.

Des points de litige sont toujours sur la table. Ils portent sur les assurances collectives, les primes et la reclassification salariale de certains travailleurs. La STQSociété des traversiers du Québec affirme que les deux parties sont de plus en plus proches d’une entente.

Pour leur part, les opérateurs touristiques espèrent que ce conflit de travail va se régler au plus vite. Le temps presse pour eux. Leur pleine saison se poursuit généralement jusqu'à l'Action de grâce qui sera célébrée le 11 octobre.

Avec les informations de Kassandra Nadeau-Lamarche