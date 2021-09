Des recommandations voulues, à Gatineau, sur la vaccination d’employés municipaux

Au Québec, les villes n’ont pas, comme en Ontario, le pouvoir et l’expertise d’établir des lignes directrices en matière de santé publique. Les municipalités doivent s’en tenir aux recommandations faites au niveau provincial et pour l’heure, Québec n’exige la vaccination qu’aux travailleurs de la santé.

Je pense que c'est souhaitable que le gouvernement du Québec émette des recommandations , croit la cheffe d’Action Gatineau et candidate à la mairie Maude Marquis-Bissonnette.

À l’heure actuelle, il y a des organisations, des entreprises et des villes à travers le Québec qui se font poser la question. Il y a des préoccupations , ajoute-t-elle en entrevue avec ICI Ottawa-Gatineau.

La conseillère du district du Plateau évoque la possibilité que seulement certaines catégories d’emploi pourraient être visées, comme pour les travailleurs de la fonction publique municipale qui interagissent avec le public.

Ce serait intéressant qu'il y ait des directives et que ce soit clair. Une citation de :Maude Marquis-Bissonnette, candidate à la mairie de Gatineau

Maude Marquis-Bissonnette, candidate à la mairie de Gatineau Photo : Radio-Canada / Frédéric Pepin

La candidate indépendante France Bélisle souhaite que des recommandations de la santé publique arrivent rapidement. On voit que tout au long de la pandémie, il y a eu plusieurs tentatives [...] d’arrimage entre Gatineau et Ottawa. Je pense que, dans ce contexte-là, il faut [...] qu’on soit capable d’avoir des directives claires et rapides de la santé publique pour savoir sur quel pied danser , dit-elle.

Elle ajoute que, dans l’éventualité où une directive provinciale survenait, il est important que les villes comme Gatineau disposent d’un délai suffisant pour la mise en œuvre.

Le candidat indépendant Jacques Lemay, un ancien pompier de Gatineau, s’affiche pour sa part en faveur d’une obligation vaccinale dans la fonction publique municipale.

On pourrait travailler avec les syndicats et l’association des cadres à partir du comité santé et sécurité. S’il y a bien une priorité pour les travailleurs de Gatineau, c’est la santé et la sécurité au travail , soutient-il.

Jacques Lemay, candidat à la mairie de Gatineau. Photo : Radio-Canada / Frédéric Pepin

C’est certain qu’il y aura toujours un pourcentage de personnes réfractaires au vaccin. Naturellement, on doit respecter les opinions de tous, mais s’assurer, par contre, que les travailleurs et travailleuses de Gatineau sont 100% protégés et les clients qui auraient à faire avec eux , nuance-t-il, insistant sur une approche de collaboration avec les organisations syndicales.

Rémi Bergeron, aussi candidat indépendant à la mairie de Gatineau, ne croit pour sa part pas que Québec devrait recommander la vaccination obligatoire au sein des appareils municipaux.

« Je pense qu'on ne doit pas imposer. On doit discuter. Je pense que c'est important », résume-t-il. Or, il évoque l’idée que les employés municipaux qui sont en contact avec le public reçoivent l'obligation d'informer les citoyens dans le cas où ils ne sont pas vaccinés contre la COVID-19.

Dans cette optique, l’employé pourrait assurer qu’il respectera la distanciation physique et le port du masque, notamment. Si le citoyen n’est pas à l'aise de recevoir le service avec cette personne, peut-être qu’il pourrait se faire servir par un autre employé , conclut-il.

Le conseiller du district du Lac-Beauchamp, Jean-François LeBlanc, aussi candidat indépendant à la mairie de Gatineau, n’a pas donné suite aux demandes d’entrevue d’ICI Ottawa-Gatineau, samedi.

Avec les informations de Frédéric Pepin