ISLAMABAD, Pakistan – Ils ont manqué les derniers vols d’évacuation depuis Kaboul et ont pris la route du Pakistan. Mais pour beaucoup d’interprètes et autres anciens employés des militaires qui ont travaillé pour les pays de l'OTAN, c’est loin d’être la fin du périple. Ils ont mis le pied dans un labyrinthe dont ils ne savent plus comment sortir.

Le soleil est impitoyable et pas une place à l’ombre n’est en vue. Sur le bord d’une route à Islamabad, Nasratullah et sa femme Nazifa sont écroulés sur les deux valises qu’ils ont faites à la hâte avant de quitter Kaboul en panique. Chacun porte un enfant dans ses bras, et les traces évidentes de l’épuisement se lisent sur leurs visages. Depuis quatre jours, ils sont en cavale.

Madame, madame, pouvez-vous nous aider? supplie Nasratullah, à qui le drapeau du Canada, bien en vue sur notre caméra, n’a pas échappé.

Je suis un interprète, j’ai travaillé pour les soldats canadiens à Kandahar. Je n’ai plus rien. Comment puis-je aller au Canada?

Ses compagnons d’infortune, deux hommes avec qui il fait le voyage, se lancent aussi dans la mêlée, tout aussi désespérés d’être entendus, de montrer leurs papiers professionnels et leurs certificats d’appréciation pour services rendus.

Tout en tentant de réconforter son fils de 12 ans, lourdement handicapé, qui souffre de la chaleur et de la faim et qui gémit d’impatience, Nasratullah présente la carte d’identité qui lui avait été délivrée pour pouvoir circuler et faire son travail sans escorte sur la base militaire. Avec un passeport expiré, c’est ce qu’il a pu sauver de plus précieux.

Je n’ai jamais pu atteindre l’aéroport à temps pour le dernier vol des Canadiens. Mon contact me disait "rends-toi à Abby Gate", mais c’était impossible. Il y avait une foule aussi dense et longue qu’un terrain de soccer.

C’est à ce moment-là qu’il a décidé de risquer le tout pour le tout et de venir au Pakistan. Aux talibans qui lui demandaient ce qu’il allait faire, il présentait ses deux enfants, visiblement malades. Nous allons à Islamabad pour des traitements médicaux.

Ses explications lui ont suffi pour passer sans trop de soucis et, surtout, sans qu’on le fouille et découvre son association aux forces étrangères.

Pour les deux enfants du couple, là aussi, l'espoir d'une vie meilleure est bien lointain. Photo : Radio-Canada / Marie-Ève Bédard

Où aller?

Mais voilà, sans le sou et sans un toit pour abriter sa famille, Nasratullah ne sait plus à qui s’adresser. Il a tenté de s’enregistrer avec le Haut-Commissariat aux Réfugiés des Nations unies, mais en vertu du programme spécial d’immigration pour les Afghans qui ont aidé le gouvernement canadien, ce n’est pas la bonne procédure. Sur place, on l’a découragé de frapper aux portes de l’ambassade du Canada à Islamabad.

Ils m’ont dit d’attendre d’avoir un rendez-vous, mais je ne sais pas qui doit me donner ce rendez-vous.

Les complexités bureaucratiques que les prétendants aux programmes d’aides d’urgence mis sur pied par le Canada et d’autres pays de l'OTAN semblent insurmontables pour beaucoup de personnes comme Nasratullah.

Les échanges entre l’ancien interprète et un contact militaire au Canada qui tentait de le guider vers les forces canadiennes encore présentes à l’aéroport, que nous avons pu consulter, témoignent de l’immense fossé entre la capacité d’absorber des informations complexes d’un homme en panique et la rapidité avec lesquelles elles doivent être fournies par son interlocuteur.

Surtout, fais très attention à ce que personne ne puisse voir ou prendre tes papiers, reste calme.

Calme, Nasratullah est tout sauf cela. Son nom est-il bien sur la liste des Afghans à évacuer compilée par la Défense nationale?

Je ne sais pas, je crois, oui. J’ai envoyé un courriel.

Les messages que Nasratullah a échangés avec Affaires mondiales Canada, tout comme les informations publiées sur les réseaux sociaux sur la marche à suivre, sont rédigés en anglais et en français seulement. C’est une chose pour un interprète de traduire sur le vif de simples conversations, mais c’est un tout autre défi pour lui de comprendre les instructions et les demandes d’informations qui lui sont acheminées.

Il est loin d’être le seul à se retrouver complètement perdu entre la recherche d’un endroit où dormir et de quoi manger et un processus d’évacuation qui s’est retrouvé complètement bousculé et précipité par la prise rapide de Kaboul par les talibans.

Entrés au Pakistan illégalement alors que le pays refuse catégoriquement à ce jour de permettre que des réfugiés puissent s’y enregistrer, sans visa ou même un passeport valide, ils se retrouvent sans statut.