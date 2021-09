La lutte contre les feux de forêt progresse en Colombie-Britannique

Les ressources locales suffisent à la tâche, souligne le gouvernement, car la province fait l'objet de températures moins élevées et de conditions moins sèches en cette fin de l'été.

La pluie est également tombée dans plusieurs régions.

Le comportement des incendies est moins extrême, ce qui permet à nos équipes au sol de travailler de façon plus sécuritaire, plus près des feux, et d'utiliser des méthodes d'attaque plus directes , dit Aydan Coray, agente d'information à BC Wildfire, le service de gestion des feux de forêt.

Le nombre d'incendies actifs reste élevé, à 212, mais ce nombre est moins important que les 250 feux qui brûlaient il y a 10 jours.

Malgré le progrès, de nouveaux feux déclarés

Cependant, signe que la vallée de l’Okanagan reste vulnérable, un autre feu de forêt qui échappe à la maîtrise des pompiers s'est déclaré vendredi soir à une dizaine de kilomètres de Penticton.

Le feu de Hedges Butte mobilise au moins 70 pompiers et plusieurs hélicoptères. Il s'ajoute à celui de Skaha Creek, à 6 kilomètres au sud-ouest de Penticton, qui s'est déclenché le 28 août. D'après BC Wildfire, des progrès considérables ont été faits concernant ce feu, même s'il demeure non maîtrisé.

L'Okanagan continue de faire face à des conditions sèches, même si plusieurs feux majeurs aux alentours de la vallée ont été contenus dans les derniers jours, dont le brasier de White Rock Lake, à l'ouest de Vernon, et l'incendie de Lytton Creek, qui a dévasté le village de Lytton à la fin du mois de juin.

La situation favorable entourant l'incendie de White Rock Lake a permis vendredi le retour de centaines de personnes qui avaient été forcées d'évacuer le secteur il y a un environ un mois.

D'après les informations de Timothé Matte-Bergeron