Une saison touristique qui fait du bien aux commerçants à Montréal

À Montréal, le beau temps et la longue fin de semaine de la fête du Travail ont redonné le sourire à de nombreux commerçants, hôteliers et restaurateurs qui, pour l’ensemble, connaissent tout de même une meilleure saison touristique que l’an dernier.

C’est quand même mieux que le début de saison, on a beaucoup de gens qui viennent nous rendre visite, ils profitent du long week-end, et en plus on a une belle météo , dit d’emblée Bruno Zarka, en poussant un soupir de soulagement.

Le propriétaire d’un restaurant dans le Vieux-Montréal se réjouit de revoir les touristes arpenter les rues de la métropole à nouveau. Dans son restaurant, la plupart des touristes viennent de l’Ontario ou des provinces de l’Ouest, mais les touristes américains, qui étaient tant attendus, se font encore rares.

Ils [les touristes américains] se sont retrouvés pas nécessairement habilités à passer la frontière, avec les histoires de passeport sanitaire et autres, donc on s’est retrouvé plus avec des gens de Toronto , explique-t-il.

Et ils sont donc nombreux à avoir fait de Montréal leur destination de vacances de l’été, comme cette femme de Toronto qui a choisi de s’y rendre pour avoir l’impression d’être en Europe sans avoir à prendre l’avion.

Je suis ici pour profiter de la ville. Elle a vraiment quelque chose de spécial , dit-elle.

Et en plus, ici, c’est plus sûr qu’à Toronto pour ce qui est de la vaccination. Une citation de :Une touriste venue de Toronto

Pour plusieurs, le passeport vaccinal qui a été implanté au Québec le 1er septembre dernier est un incitatif de plus à prévoir un séjour dans la province.

Des projections démenties

Pour Manuela Goya, vice-présidente Développement de la destination et affaires publiques chez Tourisme Montréal, il n’y pas de doute : l’industrie touristique à Montréal, qui a tant souffert depuis le début de la pandémie, se porte mieux.

Nous sommes très heureux de constater que nos projections ont été démenties, nous étions très prudents parce que l’année dernière a été une année très difficile , dit-elle.

Si les projections quant à l’occupation des lieux touristiques de la métropole à ce temps-ci de l’année se situaient entre 30 % et 35 %, la réalité est d'autant plus encourageante.

Nous sommes déjà à un taux d’occupation de 50 % et on s’enligne pour avoir un bilan très intéressant sur le taux d’occupation dans les hôtels , se félicite Mme Goya.

Selon elle, avec l’ouverture imminente aux touristes européens, les taux d’occupation ne feront qu’augmenter au cours des prochaines semaines.

Moins d’Américains qu’estimé

Si les chiffres sont plutôt encourageants, cette dernière ne peut toutefois cacher sa déception de voir si peu de touristes américains dans les rues de Montréal.

Il y a un frein, on le constate, mais on attend de voir le mois de septembre parce que c’est toujours un mois exceptionnel à Montréal, avec les couleurs et le retour en classe des élèves québécois. Une citation de :Manuela Goya, vice-présidente Développement de la destination et affaires publiques de Tourisme Montréal

Selon elle, l’arrivée de l’automne devrait aller de pair avec l’arrivée des touristes américains… si la 4e vague ne frappe pas trop fort.

Et s’ils ne sont toujours présents, Mme Goya estime que l’on pourra se fier aux touristes européens, qui devraient se faire nombreux au cours des prochaines semaines.

Montréal est la première route transatlantique, toutes sources confondues, pour le mois de septembre , dit-elle.

Avec les informations d’Élyse Allard