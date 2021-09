2021: Mauvaise nouvelle, une bonne année pour les tiques

Les tiques préfèrent le temps humide , explique la professeure Vett LLoyd, spécialiste des tiques. L'hiver doux et l'été humide qui a suivi ont permis aux tiques de rester actives.

L'arrivée de l'automne va les pousser à chercher un dernier repas avant l'hiver, selon la professeure Vett LLoyd.

Les tiques vivent principalement dans les tapis de matière organique au pied des arbres et dans les hautes herbes. Elles en émergent lorsque les conditions ambiantes leur sont favorables, soit par un temps humide, ni trop chaud, ni trop froid.

Elles remontent alors le long de brindilles ou d'un arbuste, où elles attendent le passage d'un hôte humain ou animal , poursuit la professeure Vett LLoyd. Une fois accrochées à un hôte, elles peuvent y passer une semaine, à se gorger de son sang, avant de se laisser retomber.

Les femelles qui s'apprêtent à pondre en particulier vont chercher à se nourrir. Si elles ne trouvent pas d'hôte, elles vont réessayer le lendemain, ou l'année suivante note Vett Lloyd. Une femelle peut pondre jusqu'à 3000 œufs.

Vett Lloyd (à gauche) et son équipe ont étudié les tiques à pattes noires à l'Île-du-Prince-Édouard. Photo : Photo fournie par Vett Lloyd

Les tiques sont très résistantes, elles peuvent survivre un an sans se nourrir. Leurs œufs le sont tout autant, ils peuvent résister à des températures jusqu'à moins 30 [degrés Celsius]. Ils résisteront à l'hiver pour éclore au printemps.

D'après Vett Lloyd, on ne saura que l'an prochain quels ont été les effets des conditions de cet été sur les populations de tiques.

Les tiques et la maladie de Lyme

La présence des tiques soulève des préoccupations, notamment parce qu'elles peuvent transmettre des maladies, comme la maladie de Lyme.

Il y a plusieurs espèces de tiques qui peuvent mordre l'humain, mais la tique à pattes noires est la seule qui peut transmettre la bactérie qui cause la maladie. En cas de morsure, on peut éviter d'être infecté si la tique est retirée dans les plus brefs délais.

La morsure par une tique infectée est souvent repérée par son apparence caractéristique qui rappelle une cible. Les symptômes avant-coureurs de la maladie de Lyme incluent la fatigue, des frissons et de la fièvre, des maux de tête, des douleurs musculaires et aux articulations et des ganglions enflés.

Une tique et une piqûre Photo : CBC

Sans traitement précoce, la maladie de Lyme peut entraîner des complications, comme l'arthrite et des problèmes neurologiques. Ces symptômes peuvent apparaître plusieurs mois après l'infection initiale, selon les Centers for disease Control ( CDCCentres pour le contrôle et la prévention des maladies ) des États-Unis.

Vett Lloyd rappelle qu'on peut éviter d'être infecté en ayant recours à des insecticides et en procédant à un examen minutieux après les sorties en plein air pour repérer et retirer les tiques qui auraient pu s'accrocher.

Selon les CDCCentres pour le contrôle et la prévention des maladies , il faut généralement qu'une tique reste accrochée de 36 à 48 heures pour transmettre la maladie responsable de la maladie de Lyme. Malheureusement, la population de tiques tend à augmenter, tout comme la proportion de tiques infectées.

Les populations de tique à pattes noires sont plus importantes dans les zones marquées de rouge : comtés Albert, Charlotte, Kings, Saint-Jean, Westmorland. Source : ministère de la santé. Photo : Radio-Canada

Dans le sud du Nouveau-Brunswick, environ 20 % des tiques soumises à des analyses étaient infectées, quoique cette proportion est plus élevée dans la région de Saint-Jean.

Le pourcentage de tiques infectées diminue graduellement plus on remonte vers le nord de la province, où cette proportion se situe autour de 13 %.