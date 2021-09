Le prix Dollard-Morin remis à Richard Dallaire lors d’une cérémonie à Rouyn-Noranda

L'implication de Richard Dallaire dans le monde du sport et du loisir a été soulignée ce samedi par la remise du prix honorifique Dollar-Morin pour le bénévolat.

Le prix est décerné chaque année par le gouvernement du Québec à une personne impliquée dans sa région.

Pendant un demi-siècle, Richard Dallaire a travaillé auprès de plusieurs catégories de sportifs pour développer plusieurs disciplines, dont le basket-ball, le soccer et le tennis de table.

J'ai décidé de l'accepter parce que je suis quelqu'un qui a toujours donné, mais je l'accepte aussi en sachant fort bien que si je reçois ce prix-là aujourd'hui, après 50 ans d'implication, c'est parce qu'il y a des gens qui m'ont supporté et des gens qui ont participé à mes activités. Alors je pense qu’ils le méritent autant que moi ce prix-là , indique Richard Dallaire.

Le directeur général de loisir et sport Abitibi-Témiscamingue Daniel Asselin. Photo : Radio-Canada / Boualem Hadjouti

Le directeur général de Loisir et Sport Abitibi-Témiscamingue Daniel Asselin salue le rôle et l'implication de Richard Dallaire dans le domaine du sport dans la région.

Il affirme qu'il est maintenant important d’encourager le bénévolat puisque la relève se fait de plus en plus rare notamment en raison de la pandémie.

Monsieur Dallaire mérite amplement le prix du bénévolat Daniel-Morin. Il était tellement impliqué au cours des 5 dernières décennies ou à peu près dans tellement de sports que ce soit le tennis de table, le basket balle, la gymnastique et j'en oublie. Il était à toutes les sauces et on dit qu'il a enseigné a environ 2000 sportifs, je ne sais pas combien de clubs, c'est incroyable il a consacré sa vie au bénévolat, littéralement. C'est la moindre des choses de l'honorer aujourd'hui , dit-il.