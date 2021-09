Grève à la STQ : deux syndicats sur les piquets de grève au quai de Matane

Le syndicat CSNConfédération des syndicats nationaux et la STQSociété des traversiers du Québec se sont retrouvés autour d'une table vendredi et jusqu'à 2 h dans la nuit de vendredi à samedi, sans parvenir à une entente.

Les traversées ont donc été annulées entre Matane et la Côte-Nord en raison de la grève des travailleurs syndiqués de la STQ.

Plusieurs employés affiliés à la CSN et aux Métallos se sont rassemblés à l'entrée du quai du port de Matane samedi matin pour intensifier les moyens de pression.

Des grévistes à l'entrée de la traverse à Matane. Photo : Radio-Canada / François Gagnon

Dans un courriel, la STQSociété des traversiers du Québec affirme être de plus en plus près d'une entente, mais pour le syndicat, le compte n'y est toujours pas.

Les syndiqués demandent une amélioration de leurs conditions de travail, notamment en ce qui concerne les salaires et les primes. Ils estiment que les négociations qui ont commencé l'an passé n'avancent pas.

On est déçus parce qu’on croyait vraiment arriver à une entente, indique Mélanie Ouellet, présidente du syndicat CSN de la Traverse Matane–Baie-Comeau–Godbout. On était prêts, nous, à signer cette nuit-là. On a essayé de trouver des voies de passage, on a fait des contre-offres.

C’est au niveau monétaire que ça bloque. Ça ne descend pas, les sous ne descendent pas. Une citation de :Mélanie Ouellet, présidente syndicat CSN de la Traverse Matane–Baie-Comeau–Godbout

Le syndicat va retourner en assemblée générale consulter ses membres. Puisqu'aucune nouvelle rencontre n'est prévue au calendrier, de nouvelles journées de grève pourraient être planifiées.

Vigilance, mais pas encore d’urgence du côté des Métallos

De son côté, le syndicat des Métallos reste vigilant dans l'attente de ses propres négociations avec la STQ les 13 et 14 septembre prochains.

Les Métallos sont aussi en négociation. Photo : Radio-Canada / Fabienne Tercaefs

Ça ne nous inquiète pas tant que ça pour le moment, car on a deux autres journées de prévues , mentionne Luc Laberge, représentant du syndicat des Métallos.

Nous, on s’occupe des officiers de navigation et des officiers mécaniciens, donc on n’a pas vraiment les mêmes revendications. Ce qu’on demande, c’est un rattrapage salarial avec le milieu maritime. On parle entre 8 et 10 dollars de différence du taux de l’heure.

Par ailleurs, la traverse Tadoussac–Baie-Sainte-Catherine est également touchée par la grève. Le service est réduit le samedi et le dimanche.

La grève doit s'arrêter dimanche soir et le service des traverses devrait reprendre lundi matin.

D’après le reportage de Fabienne Tercaefs