Le secteur de la santé dénonce les tactiques des opposants au vaccin

Des manifestations du genre ont eu lieu devant des centres hospitaliers et d’autres lieux achalandés cette semaine, après l’annonce du programme de passeport vaccinal mercredi.

À partir du 22 septembre, les Ontariens devront présenter leur preuve de vaccination s’ils veulent aller au cinéma ou à une salle d’entraînement, par exemple.

Mercredi, en Ontario, de grands rassemblements ont été organisés près de l’Assemblée législative à Toronto et devant le Centre des sciences de la santé de London.

Jeudi, des centaines de personnes ont marché dans le centre-ville de Toronto, entravant la circulation, avant de se rassembler devant les locaux de la police, pour dénoncer la politique de vaccination obligatoire des employés du corps policier.

Lors de certains de ces événements, des manifestants ont bloqué l’accès à des hôpitaux, selon des associations de médecins.

Dans une déclaration commune publiée vendredi, l’Association médicale canadienne et l’Association médicale de l’Ontario ont condamné l’escalade du discours antivaccin au cours des dernières semaines.

En plus de limiter l’accès aux services de santé, leur approche démoralise le personnel, selon les présidents des deux associations. Nous avons vécu dans l’incertitude, avons fait face à des risques et travaillé de longues heures, pendant des semaines et des mois, pour soigner nos patients et servir le public , peut-on lire dans la déclaration.

L’intimidation, les attaques et la violence de ceux qui ne font pas confiance à la science et aux avis médicaux doivent cesser, affirment les associations médicales.

L’Association des hôpitaux de l’Ontario a aussi trouvé que les manifestations étaient décourageantes pour les travailleurs de la santé qui soignent les gens atteints de la COVID. En refusant de reconnaître l’efficacité du vaccin, ils causent un préjudice moral aux travailleurs de la santé , soutient le PDG de l’association, Anthony Dale.

M. Dale reconnaît que les manifestants ont le droit de s’exprimer. Il trouve triste et ironique que ce soient les hôpitaux et les travailleurs de la santé qui devront soigner ces gens s’ils contractent la COVID et deviennent très malades.

Le Centre des sciences de la santé de London a aussi affirmé dans une déclaration écrite qu’il respectait la liberté de chacun, mais qu’il était en désaccord avec l’opinion des manifestants et leur approche.

Au cours des dernières semaines, des commerces et les restaurants ont aussi été la cible de manifestants antivaccin parce que leurs propriétaires s’étaient prononcés en faveur du passeport vaccinal.

La chef du NPD Andrea Horwath compte présenter un projet de loi privé pour créer des zones de sécurité autour des restaurants pour tenir les manifestants à l’écart des clients et du personnel.

D’après les informations d’Ashleigh Stewart de CBC