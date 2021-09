Une centaine de personnes ont manifesté contre le passeport vaccinal

Plusieurs avaient écrit des slogans sur des affiches pour exprimer leur désaccord.

Je trouve que d’imposer et d’obliger les gens à la vaccination ça nous enlève vraiment des libertés et je pense qu’on devrait se respecter entre vaccinés et non-vaccinés , dit une manifestante en entrevue à Radio-Canada.

La manifestation s'est tenue dans le calme. Les participants promettent d’organiser d’autres rassemblements du genre dans les prochaines semaines.

Nos droits fondamentaux ont été bafoués et on manifeste pacifiquement, ce n’est pas la première et ce ne sera pas la dernière fois qu’on manifestera , soutient un autre participant.

Des dizaines de manifestants étaient sur le bord du boulevard Talbot. Photo : Radio-Canada / Roby St-Gelais

L’un des participants est écœuré que de plus en plus de règles sanitaires s’ajoutent à travers la province.

Ils en rajoutent à tout bout de champ, là le passeport c’est comme un choc , déplore-t-il.

Selon des informations de Roby St-Gelais.