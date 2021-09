CAA-Québec demande aux automobilistes de ralentir dans les zones scolaires

Quelques jours après la rentrée scolaire, la fondation CAA-Québec dresse un constat peu reluisant de la sécurité routière autour des écoles. Plus de 620 comportements à risque ou infractions routières ont été observés en seulement une heure durant une activité d'observation qui a eu lieu dans 10 écoles de 7 régions du Québec.

Pas moins de 31 % des comportements risqués notés durant l’exercice de CAA-Québec le 2 septembre étaient liés à la vitesse.

Le directeur de CAA-Québec, Marco Harrison, souligne que la majorité des situations dangereuses qui surviennent autour des écoles se déroulent dans une courte période, lorsque bien des parents viennent conduire leurs enfants juste avant que la cloche sonne.

Il y a dix minutes où c’est vraiment, à certains égards, le brouhaha. Tout le monde arrive en même temps. [...] Il faut mettre l’accent à sécuriser cette période-là. L’arrivée, jusqu’au départ des véhicules , soutient M. Harrison.

D’autant plus que c’est chez les parents et les accompagnateurs des élèves que 60 % des comportements à risque ont été observés.

Ils devraient être les premiers concernés par la sécurité des enfants , croit M. Harrison.

Des brigadiers scolaires étudiants sensibilisent leurs pairs. Photo : CAA-Québec



De plus en plus d'enfants conduits à l'école

Le directeur de CAA-Québec explique ces statistiques par un nombre grandissant de parents qui conduisent leurs enfants à l’école, notamment en raison de la pandémie.

Il y a beaucoup plus d'enfants qui arrivent à l’école en voiture avec les parents. Avant, beaucoup d’enfants arrivaient à pied, mais les habitudes ont changé , résume-t-il.

Les employés de CAA-Québec ont aussi remarqué certaines irrégularités qui ne sont pas interdites par la loi, mais qui sont tout autant nuisibles.

Par exemple, plusieurs enfants assis dans les véhicules portaient déjà leur sac d’école sur leur dos. Un geste dangereux en cas d’impact.

Mais le nerf de la guerre pour M. Harrison reste la vitesse trop élevée près des écoles.

Chaque kilomètre à l’heure de plus, c’est une diminution de votre temps de réaction à un évènement et, on le sait, un enfant peut surgir devant nous à tout moment.