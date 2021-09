Parcourir 150 km à vélo pour lutter contre le cancer

Cette randonnée est avant tout un événement caritatif dont l'objectif est de récolter des fonds pour la Société canadienne du cancer.

M. Langlais ne s'attend pas à ce que son aventure soit de tout repos en raison notamment du vent auquel il devra faire face.

Habituellement le parcours se fait plutôt à l’envers pour avoir le vent dans le dos. J’ai choisi de le faire dans ce sens là car je trouvais que c’était plus significatif à propos du cancer. Les personnes qui se battent contre le cancer n’ont pas une voie facile donc je me suis dit pourquoi pas me lancer un défi à leur hauteur.

Une citation de :Pier-Luc Langlais