S’empresser de donner des doses de rappel à tous pourrait s’avérer néfaste

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a récemment appelé à un moratoire sur les doses de rappel au moins jusqu'à la fin du mois de septembre, mais les pays riches vont quand même de l'avant avec des plans de doses supplémentaires – y compris certaines régions du Canada.

Aujourd'hui, alors que plus de 67 % de notre population totale est entièrement vaccinée, la question de savoir si le Canada devrait administrer une troisième dose à toutes les personnes admissibles afin de mieux les protéger contre le variant Delta se pose, alors que d'autres pays riches commencent à distribuer des rappels au grand public.

Le Comité consultatif national de l'immunisation (CCNI) du Canada examine actuellement les données disponibles sur les avantages des injections de rappel, et devrait bientôt publier des directives. Mais l'Ontario et l'Alberta ont déjà commencé à en faire bénéficier les personnes immunodéprimées.

Les Canadiens ont-ils besoin de rappels maintenant?

Il y a des catégories de personnes qui ne réagissent pas très bien au vaccin , a déclaré le Dr Zain Chagla, médecin spécialiste des maladies infectieuses au St Joseph's Healthcare Hamilton et professeur associé à l'Université McMaster.

Ceux qui sont à un âge très avancé, ceux qui ont des conditions d'immunodépression majeures sont les seuls cas où un rappel a probablement un sens. Une citation de :Dr Zain Chagla, médecin spécialiste des maladies infectieuses au St Joseph's Healthcare Hamilton et professeur associé à l'Université McMaster

Des chercheurs canadiens de l'University Health Network (UHN) de Toronto ont récemment publié une correspondance dans le New England Journal of Medicine qui a mis en évidence une immunogénicité significativement plus élevée chez les patients transplantés après une troisième dose.

Et une étude récente, qui n'a pas été examinée par des pairs, réalisée par le Lunenfeld-Tanenbaum Research Institute du Sinai Health de Toronto, a analysé 119 résidents de centres de soins de longue durée de l'Ontario et 78 membres du personnel pendant quatre mois. Elle a révélé des niveaux d'anticorps neutralisants beaucoup plus faibles chez les patients âgés, ce qui suggère la nécessité éventuelle d'une troisième dose dans ce groupe également.

Mais ensuite, la question se pose à savoir ce que l'on fait avec la population générale, alors que des études ont suggéré qu'il existe encore une protection significative. Une citation de :Dr Zain Chagla, médecin spécialiste des maladies infectieuses au St Joseph's Healthcare Hamilton et professeur associé à l'Université McMaster

Il n'y a pas vraiment eu de données suggérant que le fait de recevoir un rappel va vraiment changer leur tableau clinique , a dit le Dr Chagla.

Un rappel spécifique variant Delta est préférable pour les Canadiens

Alors que d'autres pays s'empressent d'administrer une troisième dose au grand public malgré le manque de données concrètes à long terme, les experts affirment qu'il pourrait être plus avantageux d'attendre la mise au point d'un vaccin de rappel spécifique au variant Delta, pour cibler directement le variant.

Moderna et Pfizer-BioNTech travaillent actuellement à la mise à jour de vaccins à ARNm spécifiquement adaptés aux variants émergents, toutefois la mise au point, l'essai et l'approbation d'un nouveau vaccin prendront du temps.

Les troisièmes doses qui sont actuellement distribuées dans les pays riches sont donc essentiellement des doses supplémentaires de la formulation initiale du vaccin.

La Dre Allison McGeer, microbiologiste médicale et spécialiste des maladies infectieuses à l'hôpital Mount Sinai de Toronto, explique qu'il y a deux raisons principales pour lesquelles il serait avantageux de mettre au point un rappel ciblant spécifiquement le variant Delta.

La première est qu'il permet d'obtenir de meilleurs niveaux d'anticorps contre [le variant] Delta , explique-t-elle, ce qui pourrait offrir une meilleure protection contre l'infection initiale et la transmission ultérieure du variant.

La seconde est liée à ce que l'on appelle l'empreinte , c'est-à-dire que la première expérience avec un virus ou un vaccin détermine la nature de la réponse du système immunitaire.

Si le [variant] Delta est la grande nouveauté, et que votre système immunitaire réagit initialement à [la souche originale], ce ne serait pas idéal. Une citation de :Dre Allison McGeer, microbiologiste médicale et spécialiste des maladies infectieuses à l'hôpital Mount Sinai de Toronto

Il serait peut-être préférable, surtout pour les enfants, de les vacciner contre la souche Delta , souligne la Dre McGeer.

Mieux vaut attendre

Alyson Kelvin, professeure adjointe à l'Université Dalhousie et virologue au Centre canadien de vaccinologie et à la Vaccine and Infectious Disease Organization à Saskatoon, affirme qu'il est également plus avantageux d'attendre que les anticorps commencent à diminuer avant de fournir une dose supplémentaire – et donc, précipiter les rappels maintenant peut ne pas avoir de sens.

Je ne pense pas qu'il existe des données permettant d'affirmer, chez les adultes en bonne santé, qu'il y aura un effet bénéfique substantiel. Il se peut que vous constatiez une augmentation des anticorps, mais il se peut aussi que vos anticorps soient déjà à leur limite, de sorte qu'un rappel n'aura peut-être aucun effet , a déclaré Alyson Kelvin. Le timing est important .

Alyson Kelvin travaille sur différentes solutions pour endiguer la pandémie de coronavirus. Photo : La Presse canadienne / Liam Richards

Jusqu'à ce que nous disposions de données plus complètes dans le monde réel, les experts disent que si le Canada doit déployer des rappels, nous devrions commencer (et arrêter) avec les groupes immunodéprimés et les personnes âgées pour le moment.

Si l'on pose la question aujourd'hui, avons-nous tous besoin de vaccins de rappel? La réponse est non, nous n'en avons pas besoin , a déclaré le Dr Isaac Bogoch, médecin spécialiste des maladies infectieuses à l'hôpital général de Toronto et membre du groupe de travail ontarien sur le vaccin contre la COVID-19.

Penser à la population mondiale

Selon les experts, l'approche à courte vue consistant à fournir une troisième dose à tout le monde, fondée en grande partie sur des données préliminaires et des craintes non prouvées quant à la gravité des infections, ne tient pas compte de la situation générale qui favorise l'émergence de variants : près de la moitié de la planète n'est pas vaccinée.

Permettre à 3,5 milliards de personnes de ne pas être vaccinées est une recette pour un désastre total, car des variants de plus en plus graves apparaîtront, sans parler des millions de personnes qui mourront. Une citation de :Dr Madhukar Pai, professeur d'épidémiologie et de santé mondiale à l'Université McGill de Montréal

Nous sommes maintenant dans une quatrième vague à cause du [variant] Delta. Il n'y a aucun moyen d'empêcher les variants les plus graves non seulement d'apparaître, mais aussi d'entrer dans nos pays , a mentionné le Dr Pai. Il souhaite que les nations riches se mobilisent immédiatement, fassent don de vaccins, et financent la production mondiale.

Je n'arrive pas à comprendre pourquoi les dirigeants mondiaux, en particulier ceux qui peuvent et auraient pu faire quelque chose, ont choisi de laisser perdurer cette inégalité , a ajouté le Dr Pai.

M. Pai, qui a cosigné cette semaine avec M. Chagla une correspondance dans la revue Nature sur la nécessité de vacciner le monde en développement, estime que l'intensification des efforts de vaccination dans le monde pour prévenir l'émergence de nouveaux variants devrait être une priorité mondiale.

Parce que si nous ne le faisons pas, nous serons dans cette situation pour toujours , a conclu le Dr Pai.

Pour mettre les choses en perspective, seulement 1,8 % des personnes dans les pays à faible revenu ont reçu au moins une dose de vaccin contre la COVID-19, contre plus de 50 % des personnes dans les pays riches.

D'après un texte d'Adam Miller, CBC News.