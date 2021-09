Un comité de résidents voit grand pour le quai de Baie-des-Sables

Présent au marché frais qui se tient au Centre communautaire Gabriel-Raymond durant la longue fin de semaine de la fête du Travail, le président du comité de sauvegarde du quai de Baie-des-Sables, Denis Forest, en profite pour faire connaître le projet.

Le marché frais qui se tient à Baie-des-Sables vise entre autres à faire connaître le nouveau projet que compte présenter le comité de sauvegarde du quai de Baie-des-Sables. Photo : Radio-Canada / Fabienne Tercaefs

Il explique que le comité élabore un projet structurant pour tout le village.

Réparer le quai, ça n'amène pas d’argent à Baie-des-Sables, estime-t-il. Si on construisait un port de refuge pour plaisanciers, on aurait de la place potentielle pour une cinquantaine de bateaux et ça rapporterait au village.

M. Forest fait aussi valoir qu’il n’y a pas de descente de bateau entre Rimouski et Matane.

Le quai de Baie-des-Sables en état de détérioration avancé. Photo : gracieuseté Denis Forest

Les arguments ne manquent pas. La Garde côtière, qui doit utiliser des terrains privés pour avoir accès au fleuve, y trouverait un grand avantage. Avec la pandémie, il y a plus de bateaux de plaisance sur l'eau et plus d’appels de détresse, dit-il. Baie-des-Sables est très bien positionné dans le triangle Baie-Comeau—Rimouski—Matane.

Le projet prévoit l'allongement du quai. Il mesure actuellement 90 mètres, et nous, on veut le rallonger de 90 mètres parce qu’on se trouve en eau profonde. De plus gros bateaux pourraient s'y accoster. Une citation de :Denis Forest, président du comité pour la sauvegarde du quai de Baie-des-Sables

Baie-des-Sables Photo : Radio-Canada / Alain Fournier

Avec le télétravail, Denis Forest avance que Baie-des-Sables pourrait attirer de nouveaux résidents qui possèdent des bateaux, ce qui permettrait de développer le village.

D'autres infrastructures connexes, comme un kiosque pour un marché public, des jeux pour enfants et un centre d’interprétation, font partie des plans.

Ce nouveau projet est évalué entre 4 et 5 millions de dollars.

Le dossier de la réparation du quai est dans l’air depuis 2011. Le maire, Denis Santerre, a travaillé beaucoup là-dessus, rappelle M. Forest. Aujourd’hui, il y a de nouveaux membres dans le comité et on a décidé de brasser la cage.

Actuellement, l’accès au quai est toujours interdit. Mais les gens y vont quand même, mentionne M. Forest. On rafistole comme on peut pour éviter les accidents.

L'accès au quai de Baie-des-Sables est interdit. Photo : gracieuseté Denis Forest

Le comité n’a pas encore eu l’appui officiel de la Municipalité. Il compte sur cet appui pour aller frapper aux portes des différentes instances politiques. Le dossier doit être présenté à la prochaine réunion du conseil.

L'actuelle mairesse Marie-Claude Saucier, qui a pris la relève de Denis Santerre, ne prend pas position avant de consulter les conseillers. Pour elle, il ne fait aucun doute que les résidents sont convaincus de l'importance du quai.