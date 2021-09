Du hockey au Parlement : une passe sur la palette

Une question difficile, acrobatique même, mais que les élections fédérales ramènent sur les rivages de la pensée, chaque fois : Qu’est-ce que le Canada? De quoi est tissée son identité propre? Qu’ont en commun les agriculteurs de l’Ouest et les pêcheurs des Maritimes? Les ouvriers de la Beauce et les artistes de Moncton? Les amateurs de rodéo d’Edmonton et les intellectuels du quartier Plateau-Mont-Royal? Les Innus de la Côte-Nord et le milieu de la haute finance à Toronto?

Autrement dit, qu’est-ce qui transcende les différences linguistiques, culturelles, religieuses, les différences de classes sociales, etc.?

Une réponse simpliste, facile sans doute, mais allons-y : notre amour du hockey.

C’est notre sport national, notre fierté, un marqueur identitaire profond , me dit Nancy Drolet, femme de hockey qui a marqué l’histoire en comptant deux fois des buts victorieux en prolongation lors des championnats du monde féminin de hockey de 1997 et 2000.

Quand on porte le chandail avec une feuille d’érable dessus, on sait que tout le pays est uni, rassemblé derrière nous , affirme-t-elle en évoquant ce souvenir.

De joueuse à candidate

Nous rencontrons Nancy Drolet au moment où, justement, l’équipe de hockey féminine du Canada s’apprête à disputer le match décisif de championnat du monde contre les États-Unis. Mais, en ce mardi soir un peu frisquet, l’ex-joueuse étoile de l’équipe canadienne se trouve bien loin de cet univers, car elle joue sur une nouvelle patinoire, avec une nouvelle équipe, les libéraux de Justin Trudeau.

Nancy Drolet, championne de hockey féminin, est la candidate libérale dans la circonscription de Rosemont–La Petite-Patrie. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Dans un immeuble décati de la rue Bélanger, Drolet attend les partisans du Parti libéral de Rosemont–La Petite-Patrie pour un cocktail de financement. La salle de réception avec ses faux lustres en plastique a quelque chose de tristounet.

La salle est clairsemée, mais le mentor de la nouvelle politicienne, Yvon Lambert, qui a gagné 4 Coupes Stanley avec la Sainte-Flanelle, badine près du bar en compagnie du père de Nancy Drolet, lui-même un ancien joueur de l’équipe de hockey junior majeur de Drummondville.

Le lien entre politique et hockey? Dans les deux domaines, il faut savoir patiner! Une citation de :Denis Drolet, père de Nancy

Sa fille répond plus sérieusement à la question. Les deux arènes, celles du sport comme de la politique, demandent beaucoup de préparation, de persévérance .

Un personnage de fiction bien connu dirait : de la dureté du mental . Et Nancy Drolet en aura besoin pour jouer ce match-ci. Depuis la vague orange en 2011, Rosemont est un fief du Nouveau Parti démocratique. Alexandre Boulerice, capitaine du parti au Québec et unique survivant de cette fameuse vague, l’a emporté, en 2019, avec 42 % des voix, loin devant les libéraux et le Bloc.

Apprendre à rebondir

Mon idole, c’est Maurice Richard , explique Mme Drolet. Lui m’a enseigné à ne jamais abandonner , raconte-t-elle avec ferveur. Elle évoque la médaille d’argent crève-cœur de son équipe aux Jeux olympiques de Nagano. Le sport nous apprend à rebondir, à se relever , affirme-t-elle, une lueur de fierté dans son regard brun.

La venue de Nancy Drolet en politique canadienne ajoute un nom à la liste de politiciens issus du monde du hockey. L’écrivain et commentateur sportif Christian Tétreault évoque Red Kelly, qui a siégé pendant trois ans comme député fédéral dans le gouvernement de Lester B. Pearson tout en jouant pour les Maple Leafs de Toronto. Il était le député de York Ouest. Je me souviens que quand il jouait, on trouvait ça bien spécial .

De 2004 à 2011, Ken Dryden, célèbre gardien de but du Canadien de Montréal dans les années 70, détiendra le comté de York-Centre pour les libéraux fédéraux. Ce n’était pas un très bon politicien , se souvient Tétreault en riant.

Il était hautain et méprisant. La politique peut être périlleuse pour un joueur de hockey, parlez-en à Guy Lafleur, qui avait appuyé l’équipe de Brian Mulroney à l’époque du lac Meech et s'était emmêlé les pinceaux sur la notion de droit de veto devant les journalistes.

Christian Tétreault croit par ailleurs que l’amour du hockey, particulièrement en région, peut mener quelqu’un au Parlement. Prenez Richard Martel, le député conservateur du Saguenay, ancien entraîneur de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. À mon avis, c’est son succès à l’aréna qui explique son succès en politique.

L’aréna, particulièrement en région, c’est la place publique, le parvis de l’église, le point de rencontre d'une communauté. Une citation de :Christian, Tétreault, écrivain et commentateur sportif

Jacques et Yanni Gourde

À Saint-Narcisse-de-Beaurivage, le député conservateur sortant dans Lévis-Lotbinière depuis 2006, Jacques Gourde, m’attend devant l’aréna municipal, qui se situe tout à côté d’une belle vieille église peinte en bleu. C’est ici que Yanni Gourde a commencé tout petit à jouer au hockey. Le député conservateur, qui se représente, fait référence à son petit cousin, désormais célèbre, qui a participé à la conquête de cette année de la Coupe Stanley par le Lightning de Tampa Bay.

Jacques Gourde (à droite) pose à côté de la coupe Stanley avec son petit cousin Yanni Gourde (au centre) et Chantal (à gauche). Photo : Radio-Canada / Émilie Dubreuil

Le candidat conservateur ne s’est pas privé de faire un peu de millage sur l’étoile de la famille et s’est promené fièrement au village avec la coupe Stanley aux côtés de Yanni, à Saint-Narcisse. L’an dernier, Jacques Gourde a même utilisé quelques minutes du Parlement pour livrer devant les élus un vibrant hommage à son petit-neveu.

Dans un petit restaurant familial du village, où un jeune couple cuisine les produits du terroir, l’agriculteur-politicien se livre à des observations sociologiques. Quand j’ai commencé en politique, on avait à peu près 15 secondes pour capter l’attention des médias, produire un clip , dit l’un des vétérans du Parlement.

Aujourd’hui, on a à peu près trois mots qui sont retenus. Or, le hockey, ça donne de l'exposition. Tout le monde aime ça. C’est positif. Ça fait du bien , me dit le député en souriant, serein.

Le hockey permet aux Canadiens de vaincre de grandes nations. C’est un liant fort. La politique, c’est une course pour l’attention et plus t’as d’attention, plus t’as de chances de gagner! Une citation de :Jacques Gourde, député conservateur sortant de Lévis-Lotbinière

Chambre de joueurs

– Votre petit cousin vous a fait une passe sur la palette, donc? Oui. Mais en même temps, nous, on l’a toujours encouragé. Il était tout petit quand il a commencé à jouer dans le junior majeur, à peine 100 livres. Mais, dans la région, on aime que les gens se dépassent. On les encourage, on leur dit : "va au bout de ton rêve". Le rêve de Jacques Gourde, lui, était de devenir député fédéral. Un métier qu’il aime, même s’il le trouve parfois frustrant, notamment la mince marge de manœuvre des députés.

Il compare un caucus à une chambre de joueurs où, si les lacets d’un coéquipier sont mal attachés, on lui dit de s’y mettre.

Fait à noter, aucun attaché de presse n’assiste à l’entrevue. Jacques Gourde estime qu’il est capable de parler à une journaliste sans chaperon. Il faut dire qu’ici, sa cote d’amour est visible. Les gens croisés sur le chemin lui disent qu’ils vont voter pour lui. Une dame affirme même qu’elle ne vote pas conservateur, mais Jacques Gourde. C’est comme avec Yanni. On était pour le Canadien, mais on voulait quand même que Yanni gagne.