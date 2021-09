Le NPD promet de payer les soins dentaires des familles les moins nanties

S’il est porté au pouvoir le 20 septembre prochain, le NPDNouveau Parti démocratique veut rapidement mettre sur pied un régime d'assurance dentaire fédéral pour aider les familles gagnant moins de 90 000 $ et n’ayant pas d’assurances dentaires à payer leur facture chez le dentiste. Il en a fait l'annonce lors d'un passage à Saint-Jean-Terre-Neuve.

Début du widget Twitter. Passer le widget? Fin du widget Twitter. Retour au début du widget?

Un gouvernement néo-démocrate payerait aussi en totalité les frais dentaires des familles avec un revenu inférieur à 60 000 $. Les soins dentaires seraient éventuellement enchâssés dans la couverture des autres soins de santé, a assuré M. Singh.

Ça ne devrait pas être un luxe. […] On ne peut pas séparer la santé dentaire du reste de la santé. Une citation de :Jagmeet Singh, chef du Nouveau Parti démocratique

C’est un engagement presque identique à ce que le NPDNouveau Parti démocratique avait promis en 2019. Les gens ne devraient pas s'étonner si on reste fidèle à nos valeurs. On ne devrait pas abandonner ces valeurs parce qu'on n'a pas réussi une première fois. On ne va pas reculer , a souligné M. Singh.

L’une des principales différences, cependant, est le coût de ce plan.

Au lieu de coûter environ 860 millions de dollars annuellement, comme l’estimait le Bureau du directeur parlementaire du budget (DPB), la mise sur pied de ce régime d’aide coûterait plus d’un milliard de dollars, une augmentation attribuable à la pandémie, selon le chef néo-démocrate.

À cause du fait qu’il y a plus de gens qui ont perdu leurs bénéfices, pour la première année, ça va être 1,5 milliard de dollars et après avoir donné les services aux gens qui en ont vraiment besoin, qui ont attendu longtemps, ça va être réduit, comme le bureau [du DPB] a dit, à un peu moins d’un milliard par an , a précisé M. Singh.

Selon la formation politique, ce programme offrirait une couverture à environ 6,5 millions de personnes et il permettrait à la famille moyenne d’économiser 1200 $ par an en frais dentaires.

Jagmeet Singh a également profité de son point de presse à Saint-Jean-Terre-Neuve pour aborder les problèmes de main-d'œuvre et de financement du système de santé canadien en décochant quelques flèches en direction des conservateurs et des libéraux.

Quand on prive un système de financement, surtout un système public, le résultat, c'est moins de ressources et moins de personnel , a-t-il noté.

En plus d'un réinvestissement, le chef du NPDNouveau Parti démocratique prône une meilleure reconnaissance de l'expérience des personnes qui immigrent au Canada pour lutter contre la pénurie de travailleurs et de travailleuses.

Nous en écopons tous : ce ne sont pas juste ces personnes [...], c'est toute la population qui est privée de leur contribution , a déclaré M. Singh.

Taxer les grandes fortunes

Interrogé sur la manière dont il comptait financer le tout, Jagmeet Singh a invoqué une autre idée récurrente du NPDNouveau Parti démocratique : taxer les ultrariches.

Justin Trudeau a voté contre notre projet de loi sur les soins dentaires, et il a voté contre le fait de faire payer leur part aux ultrariches. Une citation de :Jagmeet Singh, chef du Nouveau Parti démocratique

Notre mesure sur les fortunes des gens qui ont plus de 10 millions de dollars, une taxe [de 1 %] sur le montant au-delà de ça, ça va nous donner plus de 10 milliards de dollars par an , a-t-il indiqué à titre d’exemple.

La fonction publique nous a dit clairement qu’avec plus de personnel et plus de ressources pour faire respecter les lois déjà en place, on peut aller chercher 25 milliards de dollars de plus par année , a ajouté le chef du NPDNouveau Parti démocratique .

Ce dernier n’a toutefois pas précisé si la couverture des soins dentaires serait une condition sine qua non pour qu’un gouvernement minoritaire obtienne l’appui du NPDNouveau Parti démocratique .