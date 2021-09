La Journée nationale de la vérité et de la réconciliation sera fériée en N.-É.

Cette pause de travail a pour but de rendre hommage aux survivants des pensionnats pour Autochtones.

Les bureaux du gouvernement néo-écossais, les écoles publiques et les garderies enregistrées auprès du gouvernement provincial seront fermés. Les entreprises auront pour leur part le choix de demeurer ouvertes ou fermées.

Nous partageons le deuil et la douleur du peuple L’nu en Nouvelle-Écosse et à l’échelle du pays et nous savons que nous devons écouter, apprendre et marcher ensemble sur la voie vers la guérison et la réconciliation.

Une citation de :Karla MacFarlane, ministre des Affaires L’nu de la Nouvelle-Écosse